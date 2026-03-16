Sheinbaum confirma donación a Cuba vía asociación civil

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum hará donación a Cuba vía A.C. FOTO: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizará una donación a Cuba de manera personal, sumándose al llamado del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. El apoyo se canalizará a través de una asociación civil recientemente creada, vinculada con perfiles cercanos al partido gobernante.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que aún no define el monto de su aportación, pero adelantó que dará a conocer los detalles en breve. “Sí lo voy a hacer, de manera personal”, afirmó al ser cuestionada directamente.

La presidenta explicó que la organización “Humanidad con América Latina” fue creada de forma acelerada, aunque aseguró que cumplió con los procesos legales establecidos. Indicó que la asociación solicitó su registro como donataria ante la Secretaría de Hacienda, trámite que —dijo— se realiza de manera habitual para este tipo de figuras.

Al ser cuestionada sobre detalles específicos, como la fecha exacta del registro, Sheinbaum reconoció no contar con esa información. Sin embargo, mencionó que las personas que firmaron el desplegado público, entre ellas Laura Esquivel y Carlos Pellicer, serían quienes representan legalmente a la organización.

En otro tema, la mandataria también fue cuestionada sobre su postura frente al gobierno cubano y señalamientos internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos. En respuesta, sostuvo que su postura se basa en el principio de autodeterminación de los pueblos.

Señaló que, así como México respeta decisiones de otros países —incluyendo Estados Unidos o Argentina—, también considera que corresponde al pueblo cubano definir su propio sistema político. “Le corresponde al pueblo de Cuba”, expresó.

La presidenta reiteró que, como jefa de Estado, su papel es mantener una relación de respeto con otras naciones, incluso cuando existan diferencias.

La información sobre el monto de la donación y los detalles de su entrega se darán a conocer en los próximos días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.