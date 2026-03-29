Despliegan más de 300 elementos para reforzar labores de rescate de mineros

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Rescate de mineros. Foto: CNPC

Las labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chele, en el municipio de El Rosario, se intensificaron este fin de semana en Sinaloa con el despliegue de más de 300 elementos especializados y 42 unidades que operan de forma continua.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los trabajos se realizan desde un puesto de mando unificado con operaciones activas las 24 horas, organizadas en turnos escalonados.

Operativo de rescate en mina Santa Fe Chele

El operativo incluye la participación de dependencias federales y estatales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades locales de protección civil. También se integraron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y brigadas mineras de empresas como Grupo Frisco, Grupo Minero IMSSA, Grupo Lobos de Guanaceví y Grupo Actus.

Desde el puesto de mando se coordina el avance de las brigadas, cuyo objetivo es recorrer 1.5 kilómetros en rampas subterráneas para habilitar galerías estratégicas que permitan acceder a la zona donde se estima la ubicación de los mineros.

Condiciones en la mina tras colapso en El Rosario

Las maniobras se desarrollan a profundidades de hasta 300 metros en condiciones que incluyen material lodoso, lo que dificulta el avance de los equipos. Las brigadas operan con sistemas de ventilación que mantienen temperaturas cercanas a los 25 grados Celsius.

Para prevenir nuevos derrumbes, se implementó un plan de estabilización estructural con mezclas térmicas de cemento y se prevé el uso de resina expansiva. Además, se mantiene activo un sistema de alarma subterráneo y continúan las labores de bombeo para reducir el nivel de agua.

Mineros atrapados en El Rosario reciben oxígeno

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que los cuatro mineros atrapados se encuentran con vida y reciben suministro de oxígeno y agua. De los 25 trabajadores que estaban en la mina al momento del incidente, 21 lograron salir por sus propios medios.

Según la información oficial, uno de los mineros se encuentra a aproximadamente 100 metros de profundidad, mientras que los otros tres permanecen a cerca de 350 metros bajo tierra.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que la CNPC coordina el operativo y brinda acompañamiento a las familias de los trabajadores. El Gobierno de México mantiene presencia en la zona para reforzar las tareas de rescate bajo protocolos de seguridad.

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