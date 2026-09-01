Sheinbaum llega a su segundo informe con varios retos: Alejandra Cullen

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En este contenido de opinión, Alejandra Cullen analiza cómo llega Claudia Sheinbaum a su Segundo Informe de Gobierno y señala desafíos en materia económica, de seguridad y política.

Cullen destaca la situación de Pemex, que considera uno de los principales problemas para las finanzas públicas, además de los rezagos en salud y educación. Sobre seguridad, reconoce una reducción en los homicidios, pero advierte que esto no necesariamente se refleja en la percepción ciudadana ni en una menor violencia. “La política sigue sin redondearse”, señala la analista.

En su análisis, Cullen también aborda los retos políticos de Sheinbaum dentro de Morena, así como la presión de Estados Unidos en materia de seguridad y crimen organizado. Considera que la relación bilateral será un tema relevante y que México tendrá que cooperar más en seguridad.

Finalmente, la analista pone sobre la mesa el avance de la inteligencia artificial y el cambio tecnológico, al advertir que México podría quedar rezagado. “México no parece estar siendo capaz de subirse en la ola y eso puede ser también un riesgo”, afirma.

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