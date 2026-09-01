Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, en vivo por Uno TV este martes 1 de septiembre

| 21:58 | Victor Gutierrez | Uno TV
Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional. La transmisión en vivo podrá seguirse a través de los canales oficiales de Uno TV a partir de las 11:00 de la mañana.

Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum informe al pueblo de México sobre los principales resultados de su administración en distintos rubros, entre ellos economía, seguridad, salud, programas sociales, infraestructura y política exterior.

Sheinbaum asumió oficialmente la Presidencia de México la mañana del 1 de octubre de 2024, para el periodo constitucional 2024-2030.

Sigue aquí el minuto a minuto del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum:

Sheinbaum alista mensaje por su Segundo Informe de Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista el mensaje que ofrecerá este martes 1 de septiembre, a las 11:00 horas, desde Palacio Nacional, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria presentará los principales avances y acciones de su administración durante su segundo año al frente del país.

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