¿Por qué se va la luz? Los apagones y mega apagones más recientes en México y qué los provocó

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Foto: Uno TV

Los apagones en México pueden tener distintas causas. De acuerdo con los reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se han registrado durante 2026, entre los motivos de las interrupciones se encuentran daños en líneas de transmisión, fallas en transformadores, salida de centrales, condiciones meteorológicas, sobrecargas, trabajos de mantenimiento y presuntos actos de vandalismo.

Uno de los casos más recientes ocurrió entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, cuando usuarios de algunas regiones de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche resultaron afectados por la salida de operación de dos líneas de alta tensión.

La CFE informó que el suministro fue restablecido al 100% de los usuarios afectados y señaló que las dos estructuras de alta tensión de 400 kV sufrieron daños por actos de vandalismo.

Pero este no es el único caso registrado durante el año.

¿Qué provocó los otros apagones en 2026?

La información proporcionada por la CFE muestra que las causas han sido diferentes dependiendo de la región y del tipo de infraestructura afectada.

Foto: Getty

31 de agosto y 1 de septiembre: vandalismo en líneas de alta tensión

En algunas regiones de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, dos líneas de alta tensión salieron de operación debido a daños provocados por vandalismo.

La CFE realizó labores inmediatas e ininterrumpidas para restablecer el servicio y confirmó que el suministro fue recuperado al 100% de los usuarios afectados.

La empresa indicó que realizará los peritajes e investigaciones necesarios para identificar a los responsables de los actos de vandalismo registrados en las dos estructuras de alta tensión de 400 kV.

4 de julio: bajo voltaje y salida de otra línea en Veracruz

La noche del 4 de julio, algunas zonas de los municipios de Boca del Río, Veracruz, La Antigua y Puente Nacional, en Veracruz, registraron una interrupción del suministro eléctrico.

De acuerdo con la CFE, en la Zona de Distribución Veracruz, de la División Oriente, una línea salió de operación por bajo voltaje, afectando a usuarios de La Antigua y Puente Nacional.

Mientras se realizaban labores para atender el incidente, salió de operación otra línea, lo que impactó a usuarios de Veracruz y Boca del Río.

El suministro fue restablecido al 100% desde las primeras horas del 5 de julio.

26 de junio: daños en líneas de transmisión de Campeche

La CFE informó el 26 de junio que fue restablecida la Línea de Transmisión Escárcega A3Q30 Ticul, después de una afectación registrada el 25 de junio en Campeche.

Tras realizar inspecciones durante la noche y madrugada, personal de la empresa identificó daños provocados al aislamiento de la infraestructura.

La CFE señaló que los daños no fueron exclusivos de esa línea, pues también se detectaron afectaciones en los aisladores para 400 kV de otra Línea de Transmisión Escárcega A3Q20 Ticul.

La empresa indicó que con estos hechos sumaban tres desconexiones en las que se había detectado daño provocado al aislamiento de las estructuras y otras tres afectaciones en las que, sin llegar a desconectar la línea de transmisión, también se encontraron daños.

La CFE calificó estas afectaciones en la Red Nacional de Transmisión de la Región Peninsular como daños al aislamiento del nivel de tensión de 400 kV sin precedentes.

También señaló que, de los seis daños sufridos en el aislamiento de la red eléctrica, en cinco no hubo interrupción del servicio debido a la detección y atención oportuna.

19 de junio: salida de dos centrales privadas

El 19 de junio, a las 16:43 horas, se registró la salida de operación de dos centrales privadas en la región Sureste y Peninsular.

El evento afectó 170 MW de carga y 119 mil 323 usuarios de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

Para preservar la estabilidad del sistema eléctrico, se realizaron maniobras operativas, se incorporaron unidades de generación adicionales y se incrementó la producción de energía en centrales de la región.

A las 17:09 horas, la CFE reportó que se había recuperado el servicio para 79 mil 948 usuarios, equivalentes al 67% del total afectado.

Yucatán, Campeche y Quintana Roo alcanzaron el 100% de restablecimiento.

17 de junio: daño en un transformador de Quintana Roo

El 17 de junio, la CFE informó sobre el daño de un transformador en la subestación Canek, en Quintana Roo.

La afectación alcanzó a usuarios del municipio de Benito Juárez.

Con acciones inmediatas e ininterrumpidas, la empresa informó que logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados.

Personal de la CFE continuaría en el sitio con las reparaciones definitivas de la infraestructura.

4 de junio: Quintana Roo y Yucatán, corte de 19 minutos

La CFE y el CENACE informaron que Quintana Roo y Yucatán registraron una interrupción de 19 minutos debido a la salida de operación de dos líneas de transmisión de 400 kV entre Escárcega y Ticul.

El evento afectó 579 MW de carga, pero la operación automática de protección evitó una afectación mayor en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, equivalente a 2,234 MW. Una vez restablecida una de las líneas, la CFE y el CENACE recuperaron la totalidad de la carga afectada.

Mayo: lluvias, fuertes vientos y descargas atmosféricas

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Durante mayo, la CFE informó sobre afectaciones provocadas por lluvias intensas, fuertes vientos y descargas atmosféricas en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Después de estas condiciones, la empresa reportó que había recuperado el servicio eléctrico para el 96% de los usuarios afectados.

Este tipo de eventos también forma parte de las causas que la CFE señaló posteriormente, en julio, al explicar diversas interrupciones registradas en distintas entidades.

17 de mayo: mantenimiento en Veracruz

El 17 de mayo, la CFE realizó trabajos de mantenimiento en una línea de transmisión de la región de Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz.

Para ejecutar las labores de manera segura para el personal y la población, fue necesario desenergizar de manera emergente la infraestructura, lo que interrumpió el suministro a una parte de los usuarios de Hueyapan de Ocampo.

La recuperación fue gradual:

07:09 horas: 40% de los usuarios

08:24 horas: 92% de los usuarios

10:45 horas: 100% de los usuarios

1 de mayo: sobrecarga en transformadores de Coatzacoalcos

La madrugada del 1 de mayo, miles de personas de Coatzacoalcos, Veracruz, se quedaron sin energía eléctrica.

Los cortes fueron atribuidos por pobladores a sobrecargas en los transformadores de la CFE.

Las zonas mencionadas fueron los fraccionamientos Dunas y Olmeca Lado Río y Playa, San Martín, Santa Marta y parte de Manantiales.

Los habitantes señalaron que las altas temperaturas dificultaron las condiciones para descansar y reportaron que realizaron llamadas al 071 para solicitar atención.

28 de abril: desbalance en una fase de la red

Otro caso ocurrió en Tabasco.

En la comunidad de Simón Sarlat se registraron cuatro eventos transitorios de cinco segundos cada uno, que afectaron a 78 usuarios.

La CFE detectó que existía un desbalance en una de las fases, lo que provocaba las interrupciones momentáneas.

Posteriormente, a las 14:48 horas del 27 de abril, fue necesario desenergizar la infraestructura durante 3 horas con 24 minutos para realizar trabajos de balanceo de carga en el circuito y reubicación de puentes en media tensión.

Después de estas labores, el servicio quedó en condiciones normales de operación.

¿Por qué se va la luz en México?

Los casos reportados durante 2026 muestran que no existe una sola causa para los apagones.

En los reportes proporcionados por la CFE aparecen diferentes situaciones: vandalismo, daños en líneas de transmisión, fallas en transformadores, salida de centrales privadas, bajo voltaje, desbalance de fases, sobrecargas, fenómenos meteorológicos y trabajos de mantenimiento.

Además, en julio, la CFE señaló que algunas interrupciones reportadas en 13 estados no correspondían a apagones generalizados, sino a interrupciones específicas y temporales asociadas principalmente con la temporada de lluvias, tormentas y frentes fríos, así como con la caída de ramas y el contacto de fauna con la infraestructura.

La empresa informó que, entre enero y junio de 2026, las interrupciones se redujeron 39% respecto al mismo periodo de 2024 y que, en la mayoría de los casos, los tiempos de restablecimiento son de una a tres horas.

La CFE también señaló que durante el primer semestre de 2026 realizó la poda de más de 2.7 millones de árboles cercanos a las líneas, sustituyó decenas de miles de apartarrayos y efectuó inspecciones termográficas de miles de puntos de conexión.

La actual administración, encabezada por Emilia Esther Calleja Alor, también destinará una inversión seis veces superior a la ejercida entre 2012 y 2018 para el fortalecimiento, modernización y ampliación de las Redes Generales de Distribución en las entidades federativas.

Para reportar interrupciones, la CFE mantiene disponibles la aplicación CFE Contigo, la línea 071 y sus centros de atención.