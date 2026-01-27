Antes de elegir Afore, revisa esto: Condusef publica calificaciones

GENERANDO AUDIO...

Elegir Afore sin revisar su desempeño puede salirte caro. La Condusef dio a conocer cuáles Administradoras de Fondos para el Retiro atienden mejor las quejas de los trabajadores y cuáles fallan en el proceso. En el ranking del tercer trimestre de 2025, Afore Inbursa, Profuturo, Banorte y Banamex encabezan la lista, mientras que Invercap aparece con la calificación más baja.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) del sector Afores, un indicador que evalúa cómo responden las instituciones a las reclamaciones cuando interviene la autoridad.

¿Qué es el IDATU?

El IDATU mide la calidad de la atención que brindan las Afores en los procesos de defensa ante la Condusef, tomando en cuenta:

Tiempos de respuesta

Forma de atención a las quejas

Cumplimiento en los procesos

Acciones de mejora

Enfoque de atención a sectores vulnerables, como personas adultas mayores

Su objetivo es dar información clara para que los usuarios tomen mejores decisiones sobre su ahorro para el retiro.

Calificación general del sector

Durante el tercer trimestre de 2025, el IDATU del sector Afores se ubicó en:

9 puntos de 10

Esto representó un decremento de 0.04 puntos respecto al segundo trimestre de 2025.

Las Afores mejor calificadas

Las instituciones con mejor desempeño en atención a usuarios fueron:

Afore Inbursa, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Inbursa) – 10 puntos

– Profuturo AFORE, S.A. de C.V. – 10 puntos

– Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. – 9.99 puntos

– Afore Banamex, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Banamex) – 9.99 puntos

Estas Afores destacaron por la forma en que atienden reclamaciones y resuelven procesos ante la autoridad

La peor calificada

En el extremo opuesto del ranking se ubicó:

Afore Invercap, S.A. de C.V. – 6.71 puntos

Fue la institución con el índice de atención más bajo del sector en este periodo.

¿Por qué este ranking sí importa?

El IDATU no mide rendimientos ni ganancias, sino algo clave para los trabajadores: qué tan bien responde una Afore cuando hay problemas, quejas o conflictos

Es una herramienta de transparencia y protección al usuario, especialmente importante para personas que enfrentan trámites, aclaraciones, negativas o demoras en sus servicios.

Recomendación de la Condusef

La Condusef llamó a los usuarios a que antes de contratar alguna afores consulten cómo se comportan, además que comparen el actuar de las instituciones y también para que actúen cuando no reciban la atención esperada. Asimismo, recordó que la información completa del IDATU se puede consular en: https://www.buro.gob.mx/

