GENERANDO AUDIO...

Se registraron 56 mil 412 mmdp en exportaciones. Foto: Cuartoscuro.

Las exportaciones incrementaron en noviembre de este 2025 principalmente por el envío de productos y materias primas que provienen de la tierra, a diferencia del petróleo, cuyas exportaciones cayeron un 40%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante ese mes, se registraron 56 mil 412 millones de dólares en exportaciones. Equivale a un aumento del 7.9%, con respecto a noviembre del 2024.

Las exportaciones se desplomaron en el sector petrolero, seguido de las actividades agropecuarias. En cambio, aumentó el envío de “extractivos”, es decir, materiales que provienen de la tierra, como la madera.

Disminución de exportaciones en noviembre de 2025

Petroleras (-40.4%)

Agropecuarias (-21.4%)

automotriz (-2.1%)

Productos menos exportados

Cítricos (-45.9%)

Jitomate (-37.9%)

Aguacate (-34.1%)

Pepino (-13.8%)

Legumbres y hortalizas frescas (-13.25%)

Aumento de exportaciones en noviembre de 2025

Extractivas (51.6%)

Manufactureras: (+10.9%)

No petroleras (+10.5%)

Resto (+17.7%)

Productos más exportados

Fresas frescas (+70.5%)

Melón, sandía y papaya (+23.3%)

Una tendencia a la alta

Este incremento en las exportaciones forma parte de una tendencia registrada este año, ya que su valor aumentó un 9.2% durante el primer trimestre del 2025.

Inegi determinó que las exportaciones sumaron un total de 152 mil 556 millones de dólares entre julio y septiembre. De esa cantidad, el 93.8% de las exportaciones fueron por manufacturas.

Estados con más exportaciones

Chihuahua: 28 mil 907 millones de pesos (+42.9%)

Coahuila: 17 mil 719 millones de pesos (2.8%)

Nuevo León: 14 mil 735 millones de pesos (-3.6%)

Baja California: 14 mil 145 millones de pesos (-2.4%)

Jalisco: 13 mil 839 millones de pesos (+89.1%)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: