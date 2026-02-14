Si tienes vuelo desde el AIFA, revisa este aviso por sarampión

GENERANDO AUDIO...

AIFA emite aviso por sarampión. Foto: Cuartoscuro.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) destacó la importancia de la prevención al momento de viajar ante el aumento de casos de sarampión en el país, por lo que instó a pasajeros y visitantes a vacunarse.

AIFA llama a reforzar la vacunación contra el sarampión

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el AIFA indicó que, ante el repunte de casos de sarampión en México, es necesario verificar que el esquema de vacunación esté completo. La recomendación forma parte de las acciones informativas para prevenir contagios entre viajeros.

El aeropuerto señaló que quienes tengan dudas sobre su estado de vacunación pueden consultar a un profesional de la salud. Asimismo, exhortó a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Salud.

Recordó que contar con el esquema de vacunación completo es una medida preventiva ante enfermedades como el sarampión. La recomendación se emite en el contexto del incremento reciente de casos reportados en el país.

El aviso está dirigido a personas que planean viajar, con el objetivo de que revisen su cartilla o constancia de vacunación antes de trasladarse.

Vacunación contra el sarampión en el AIFA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que la vacunación contra el sarampión se realiza los días lunes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, como parte de las acciones para reforzar la prevención de esta enfermedad entre la población.

De acuerdo con lo señalado por la administración del aeropuerto, el módulo de vacunación se encuentra habilitado dentro de las instalaciones, específicamente en el nivel de llegadas, puerta 2, lo que permite a pasajeros, trabajadores y visitantes acceder al servicio en ese punto.

La aplicación de la vacuna se lleva a cabo durante el horario establecido, por lo que las personas interesadas deberán acudir en ese periodo para recibir la dosis correspondiente.