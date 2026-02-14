México a punto de llegar a los 10 mil casos de sarampión; sigue recomendaciones sobre cubrebocas

GENERANDO AUDIO...

México reporta 9 mil 478 casos confirmados de sarampión y 29 defunciones, de acuerdo con datos del último informe oficial del brote 2026. La muerte más reciente ocurrió en Chiapas, donde un hombre de 55 años falleció tras complicaciones por la enfermedad, según la Secretaría de Salud del estado.

Especialistas advierten que el uso de cubrebocas tiene utilidad limitada frente al sarampión, por lo que la principal medida de control sigue siendo la vacunación, especialmente ante la baja cobertura registrada en el país desde 2019.

Cuándo usar cubrebocas ante el aumento de sarampión

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda usar cubrebocas en situaciones específicas:

Personas con síntomas o diagnóstico de sarampión

Cuidadores en contacto directo con pacientes

Personal médico durante la atención de casos

Población en zonas con alta incidencia

El IMSS señala que deben usarse cubrebocas tricapa o N95, bien ajustados y retirarlos tocando solo los elásticos, seguido de higiene de manos.

Vacunación, la clave para frenar el brote de sarampión

El infectólogo y excomisionado de Influenza en la emergencia epidemiológica en 2009, Alejandro Macías, explicó que el cubrebocas no evita totalmente el contagio porque el sarampión se transmite fácilmente por el aire.

El especialista indicó que hasta 2018 más del 95% de menores tenía esquema completo, pero la cobertura bajó tras la pandemia. Para recuperar la inmunidad de grupo, estimó que el país necesitaría entre 30 y 40 millones de dosis de vacunación.

También advirtió que el reto principal es logístico, ya que distribuir millones de vacunas en todo México requiere operativos nacionales.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente. En entidades con mayor transmisión, la recomendación principal sigue siendo completar esquemas de vacunación, sobre todo en menores.

El monitoreo continuará mientras se busca contener el brote y evitar más defunciones.

