Participan turistas, trabajadores y autoridades en el primer simulacro de sismo 2026 en CDMX y Edomex

Foto: Julio Sánchez / Pablo Espíndola

La mañana de este 18 de febrero se llevó a cabo el primer simulacro de sismo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, con la activación de la Alerta Sísmica en altavoces y teléfonos celulares.

El ejercicio tuvo como objetivo reforzar la cultura de la prevención, poner a prueba los protocolos de evacuación, comunicación y primeros auxilios, así como fomentar el autocuidado entre la población.

La hipótesis planteada fue un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Participación en Polanco y zona hotelera

En la zona de Polanco, participaron turistas, empleados de hoteles, elementos de seguridad y trabajadores de diversos comercios.

Personal de la SSC dio indicaciones a trabajadores y visitantes para avanzar hacia los puntos de reunión establecidos.

En el Hotel Marriott Polanco, brigadas internas realizaron recorridos para detectar posibles personas lesionadas como parte del ejercicio.

Tania Díaz, gerente de Ingeniería del hotel, explicó que las brigadas de Sistema de Incendios revisaron toda la propiedad para identificar posibles afectados.

Detalló que la hipótesis interna contempló dos personas heridas con fracturas expuestas en distintas zonas del cuerpo, como parte del escenario simulado.

Centro Histórico y edificios públicos

Trabajadores de locales de la calle 16 de Septiembre, así como personal de edificios del Gobierno de la Ciudad de México, participaron en el ejercicio.

En el Centro Histórico, empleados de tiendas departamentales y oficinas evacuaron tras escuchar la alerta, concentrándose en los puntos de reunión establecidos por Protección Civil. Minutos después y tras el reporte correspondiente, regresaron de manera ordenada a sus actividades.

Museo Soumaya y zonas aledañas

Oficinistas, turistas y peatones que transitaban en calles cercanas al Museo Soumaya participaron de forma organizada, siguiendo las indicaciones de las brigadas.

El orden y la atención a los protocolos fueron constantes durante el desarrollo del simulacro.

Desalojan el Senado de la República

El Senado de la República también fue evacuado como parte del ejercicio. Más de mil 600 personas se concentraron en el punto de seguridad ubicado en el parque Luis Pasteur, en la esquina de avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, el simulacro también activó los protocolos internos.

Personal de Protección Civil guió a empleados y trabajadores hacia los puntos seguros establecidos dentro y fuera del recinto legislativo.

De acuerdo con el reporte preliminar, 7 mil 450 personas fueron desalojadas como parte del ejercicio.

Activación en CDMX y Edomex

En distintas zonas de la capital y del Estado de México, la Alerta Sísmica sonó tanto en altavoces como en dispositivos móviles.

Las personas desalojaron edificios y siguieron los protocolos establecidos, sin que se reportaran incidentes durante el desarrollo del ejercicio.

