¡Prepárate! El miércoles 18 de febrero habrá simulacro en CDMX y Edomex

El próximo miércoles 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas, se llevará a cabo un simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México, así lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Simulacro en CDMX y Edomex este miércoles 18 de febrero

Laura Velázquez Alzúa, titular del organismo adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este lunes, durante la conferencia mañanera, que el simulacro regional se realizará únicamente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Detalló que, para este ejercicio, sonarán un total de 13 mil 900 altavoces ubicados en ambas entidades, además del alertamiento por telefonía celular.

“Van a sonar 13 mil 900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo, sonará el alertamiento por telefonía celular” Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC).

Indicó que ya se notificó a la presidenta Claudia Sheinbaum que se trabaja en el nivel del alertamiento a través de teléfonos celulares, así como en el cambio del mensaje que se envía.

“Estamos trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular, asimismo, en el cambio del mensaje y en breve se podrá ya tener la modificación solicitada” Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC).

¿Cuándo serán los próximos simulacros?

El simulacro del próximo miércoles 18 de febrero no será el único programado para 2026, ya que también están previstos otros dos ejercicios, aunque estos a nivel nacional.

Los simulacros nacionales serán:

El miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas

El sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas

La funcionaria precisó que el primero, programado para el 6 de mayo, coincide con la conmemoración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

En tanto, el programado para el 19 de septiembre será la primera ocasión en que un simulacro nacional se realice en sábado. La funcionaria destacó que esto permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones del Gobierno de México en un contexto distinto al del horario laboral habitual.

Para estos dos simulacros nacionales, sonará la Alerta Sísmica a través de 14 mil 191 altavoces ubicados en:

Ciudad de México

Oaxaca

Guerrero

Puebla

Michoacán

Morelos

Colima

Estado de México

Mientras que el alertamiento por telefonía celular será enviado a 105 millones 33 mil 512 usuarios. Agregó que, a medida que se acerquen las fechas, se darán a conocer las hipótesis que se trabajarán en ambos casos.

