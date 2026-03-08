¿Los sentiste? Van 20 sismos en México en las últimas horas; ve dónde

GENERANDO AUDIO...

20 sismos en las últimas horas. Imagen: Getty

Como bien es sabido, México se encuentra en una zona con constante actividad sísmica, tal y como se ha demostrado a lo largo de este 2026 con diferentes sismos que han provocado la activación de la alerta.

De igual manera, se han percibido distintos microsismos en diferentes estados del país, los cuales han sido reportados en redes sociales por varios usuarios.

No obstante, durante el día de ayer, sábado 7 de marzo, registraron 20 sismos en distintos puntos de la República Mexicana, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Estos son los 20 sismos registrados este sábado 7 de marzo

En el reporte de actividad sísmica desplegado por el SSN, se contabilizaron 20 sismos, de los cuales el mayor tuvo una magnitud de 4.2 en Pijijiapan, Chiapas. Asimismo, las réplicas en San Marcos, Guerrero, continúan luego del sismo del pasado 2 de enero.

Suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 20:40 horas; magnitud de 4.2.

Noreste de Manzanillo, Colima, a las 16:57 horas; magnitud de 3.5.

Oeste de San Marcos, Guerrero, a las 16:55 horas; magnitud de 2.7.

Sureste de Sayula de Alemán, Veracruz, a las 16:48 horas; magnitud de 3.1.

Noreste de Matías Romero, Oaxaca, a las 16:37 horas; magnitud de 3.2.

Sureste de Arcelia, Guerrero, a las 16:13 horas; magnitud de 3.4.

Suroeste de Tecomán, Colima, a las 16:09 horas; magnitud de 3.4.

Sur de Ometepec, Guerrero, a las 15:55 horas; magnitud de 3.6.

Sur de Salina Cruz, Oaxaca, a las 15:31 horas; magnitud de 3.5.

Sur de Pijijiapan, Chiapas, a las 15:16 horas; magnitud de 4.1.

Suroeste de Pichucalco, Chiapas, a las 15:14 horas; magnitud de 2.7.

Sureste de Atoyac de Álvarez, Guerrero, a las 15:03 horas; magnitud de 3.4.

Norte de Zihuatanejo, Guerrero, a las 14:49 horas; magnitud de 3.7.

Este de Crucecita, Oaxaca, a las 14:25 horas; magnitud de 3.9.

Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 13:44 horas; magnitud de 4.1.

Norte de Matías Romero, Oaxaca, a las 13:34 horas; magnitud de 3.6.

Noreste de San Marcos, Guerrero, a las 13:23 horas; magnitud de 3.6.

Sureste de El Grullo, Jalisco, a las 13:02 horas; magnitud de 3.5.

Suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur, a las 11:29 horas; magnitud de 2.2.

Suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 11:21 horas; magnitud de 3.9

Autoridades recomiendan participar en simulacros

De esta forma, ante la constante actividad sísmica en México, se recomienda participar en los simulacros, los cuales pueden salvar vidas a través de la preparación de un plan. Entre las recomendaciones está el asignar responsabilidades, preparar una mochila en caso de emergencias, cerrar llaves, cortar suministro eléctrico e identificar zonas de riesgo.

