SRE envía al Senado nombramiento de Esteban Moctezuma para la Unión Europea

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Esteban Moctezuma representará México en la Unión Europea. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum envió, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea, además de representante ante el Reino de Bélgica con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo, para su revisión por el Senado de la República.

La Cancillería informó que el cargo se remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y quedará sujeto al proceso de ratificación correspondiente en el Senado mexicano.

De acuerdo con la SRE, una de las primeras responsabilidades que tendrá Moctezuma Barragán será también coordinar el Acuerdo Global Modernizado (AGM) con las representaciones diplomáticas de México en los países integrantes de la Unión Europea.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum envía nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo".https://t.co/0DaLeA59CH pic.twitter.com/dNyBZnAd9c — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 29, 2026

Esteban Moctezuma coordinará la ratificación del Acuerdo Global Modernizado

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la instrucción fue emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte del seguimiento al Acuerdo Global Modernizado firmado el pasado 22 de mayo, durante la reunión en Palacio Nacional entre la mandataria mexicana y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Según la dependencia, la estrategia encomendada a Esteban Moctezuma contempla la coordinación con los distintos países que integran la Unión Europea para impulsar los objetivos derivados del acuerdo.

Entre las acciones previstas destacan:

Coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado.

Fortalecer el intercambio comercial entre México y la Unión Europea .

y la . Promover nuevas inversiones.

Aprovechar las oportunidades económicas contempladas en el acuerdo.

La Cancillería indicó que estos trabajos se desarrollarán en coordinación con las representaciones mexicanas acreditadas ante los Estados miembros de la Unión Europea.

Nombramiento de Esteban Moctezuma deberá aprobarse por el Senado

El nombramiento aún deberá cumplir con el procedimiento legislativo correspondiente antes de que Esteban Moctezuma asuma formalmente el cargo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

La SRE precisó que la representación diplomática también tendrá concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

Una vez concluido el proceso en el Senado, Moctezuma Barragán encabezará la representación mexicana ante las instituciones europeas y dará seguimiento a la agenda bilateral definida por el Gobierno de México.

Trayectoria de Esteban Moctezuma en el servicio público

Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

A lo largo de su trayectoria en el servicio público ha ocupado diversos cargos en la administración federal y en el Poder Legislativo. Entre ellos se encuentran también:

Secretario de Gobernación de 1994 a 1995.

Secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999.

Senador de la República durante la LVII Legislatura, de 1997 a 2000.

Secretario de Educación Pública de 2018 a 2021.

Embajador de México en EE. UU., de marzo de 2021 a mayo de 2026.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que, tras concluir su encargo como embajador de México en EE. UU., la presidenta Claudia Sheinbaum determinó proponerlo para encabezar la representación diplomática de México ante Bélgica y la Unión Europea.

El nombramiento forma parte de los movimientos diplomáticos impulsados por el Gobierno federal para dar seguimiento a la agenda bilateral con los países europeos y al proceso de implementación del Acuerdo Global Modernizado, cuyo objetivo incluye fortalecer la relación económica y comercial entre México y la Unión Europea.

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