Sancionan a exfuncionario del SAT por ocultar 1.5 mdp; era jefe de aduana

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Sancionan a exfuncionario del SAT. Foto: Cuartoscuro

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó por un año a Jaime “N”, exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por ocultar un incremento de un millón 532 mil 452 pesos en sus declaraciones de situación patrimonial. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) dio a conocer la sanción este domingo y calificó la conducta como una falta administrativa grave.

De acuerdo con la dependencia federal, la investigación determinó que el exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, no pudo justificar el aumento en su patrimonio y omitió reportarlo de manera deliberada en sus declaraciones patrimoniales. El TFJA emitió la resolución, aunque el sancionado aún puede impugnarla.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa que se logró inhabilitar por un año a un exservidor público del @SATmx en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial y… pic.twitter.com/oEWyA3ioCU — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) June 28, 2026

Inhabilitación de exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas

La Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG realizó la investigación, la cual acreditó que Jaime “N” faltó a la veracidad en sus declaraciones con el objetivo de ocultar un incremento patrimonial que no correspondía con sus ingresos reportados.

Según el comunicado oficial, el monto de un millón 532 mil 452 pesos no fue explicado ni respaldado con documentación durante el procedimiento administrativo. La dependencia sostuvo que la omisión fue deliberada y constituyó una infracción grave a la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

Exfuncionario podrá impugnar la resolución

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas tiene derecho a impugnar la resolución ante las instancias correspondientes. No obstante, aseguró que defenderá la sanción si el exfuncionario decide recurrir al fallo. Sin embargo, la inhabilitación le impide desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público federal durante un año.

La dependencia reiteró que continuará investigando posibles irregularidades cometidas por servidores y exservidores públicos como parte de las acciones para fortalecer la rendición de cuentas.

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