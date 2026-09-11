Aerotrén del AICM suspenderá servicio este viernes y sábado: ve alternativas

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Aerotrén del AICM. Foto: AICM

Este jueves, a través de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que el servicio del Aerotrén, que traslada a los usuarios entre terminales, no estará habilitado este viernes 11 y sábado 12 de septiembre.

Según informaron, la suspensión en el servicio se debe a tareas de mantenimiento correctivo, las cuales se estiman que estén terminadas el próximo sábado.

#AICMInforma



Para llevar a cabo tareas de mantenimiento correctivo, el servicio del Aerotrén se suspenderá los días viernes 11 y sábado 12 de septiembre.



Contaremos con autobuses de pasajeros para realizar el traslado de usuarios entre terminales, en un horario de 05:00 a 23:00… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 11, 2026

Servicio de apoyo a pasajeros

Asimismo, el AICM mencionó que se habilitará un servicio de autobuses para realizar el traslado entre terminales. El horario será exclusivamente de las 5:00 a las 23:00 horas del viernes y del sábado.

Del mismo modo, recordaron que se cuenta con una ruta exclusiva del Metrobús, la cual conecta con la Terminal 1 y la Terminal 2.

Usuarios señalan constantes suspensiones en el servicio

Como consecuencia al anuncio, usuarios en redes sociales externaron sus molestias ante una nueva suspensión en el servicio del Aerotrén. De acuerdo con el registro, la última realizada fue el pasado 30 de julio.

Así, se prevé que el servicio del Aerotrén se normalice para el domingo 13 de septiembre, para que los usuarios del AICM puedan trasladarse con normalidad.

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