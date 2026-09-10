Muerte de diputado Zenyazen Escobar habría sido suicidio, señala la FGR

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Investigación por asesinato de Zenyazen Escobar. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las principales líneas de investigación por la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, ocurrida el pasado 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz, apuntan a que se trató de un suicidio.

Investigación por muerte de Zenyazen Escobar avanza

La FGR informó que hasta ahora se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del diputado.

En las diligencias participan elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal especializado del Centro Federal Pericial Forense y peritos adscritos en Veracruz.

Los trabajos incluyen distintas áreas de análisis, entre ellas:

Medicina

Criminalística

Balística forense

Genética y química forense

Lofoscopía

Informática

Tránsito terrestre

Fotografía forense

Toxicología

Además, las autoridades han hecho entrevistas a personas cercanas a Zenyazen Escobar, tanto de su entorno afectivo como laboral.

FGR analiza indicios y testimonios

La Fiscalía explicó que desde las primeras diligencias se llevó a cabo el resguardo, recolección, aseguramiento y análisis de los indicios encontrados en el lugar de los hechos.

Según la institución, dichas acciones se realizaron bajo los protocolos y la normatividad correspondiente, con participación de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales.

La dependencia también destacó que se ha brindado atención y protección a las víctimas indirectas, además de reconocer su colaboración durante el desarrollo de las investigaciones.

¿Qué dice la FGR sobre la muerte de Zenyazen Escobar?

Tras analizar de manera individual e integral los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios disponibles, la FGR indicó que las principales líneas de investigación coinciden y apuntan hacia una muerte por suicidio.

Sin embargo, la dependencia aclaró que la investigación continúa abierta y que no se descarta la posibilidad de que surjan otros móviles o líneas de investigación conforme avance el análisis de los elementos recabados.

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