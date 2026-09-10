Inseguridad preocupa a 6 de cada 10 mexicanos: Inegi

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Inseguridad preocupa a mexicanos. Foto: Cuartoscuro

La inseguridad fue identificada como la principal preocupación para seis de cada 10 mexicanos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio señala que 60.7% de la población considera la inseguridad como su principal preocupación. Le siguen los problemas de salud, con 36.7%, y el aumento de precios, con 33.8%.

Percepción de inseguridad disminuye en colonia, municipio y estado

La ENVIPE 2026 también reportó una disminución en la percepción de inseguridad en los tres ámbitos evaluados: la entidad, el municipio y la colonia.

De acuerdo con los datos presentados por el Inegi, la percepción de inseguridad disminuyó:

2.1% en la entidad

5.9% en el municipio

11.4% en la colonia

Adrián Franco, vicepresidente del Inegi, explicó que las reducciones registradas en los tres ámbitos son estadísticamente significativas.

“En los tres ámbitos para esta edición 2026, que son datos, por cierto, del período entre febrero y abril del 2026, en los tres casos hay reducciones muy importantes, reducciones estadísticamente significativas en las percepciones”. Adrián Franco, vicepresidente del Inegi

¿Dónde se percibe mayor inseguridad en México?

Entre los espacios donde la población percibe mayor inseguridad están:

Cajeros automáticos

Carreteras

Transporte público

Calles

Bancos

En contraste, la población reportó una menor percepción de inseguridad dentro de espacios como la casa, el trabajo y la escuela.

Actividades que la población deja de hacer por inseguridad

La inseguridad también modifica las actividades cotidianas de las personas. Entre las acciones que parte de la población dejó de realizar se encuentran permitir que los menores salgan solos, salir durante la noche, llevar dinero en efectivo y utilizar joyas.

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