¿Te pueden multar por tronar cohetes afuera de tu casa? Esto dice la ley

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CDMX establece multas claras por tronar cohetes. Foto: Cuartoscuro

Durante las Fiestas Patrias, muchos mexicanos acostumbran utilizar pirotecnia en las calles y afuera de sus casas para celebrar. Sin embargo, encender o tronar cohetes sin permiso puede ser motivo de una multa en la Ciudad de México, incluso si se hace frente al domicilio.

En la capital, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece una sanción específica para quienes detonen o enciendan cohetes y juegos pirotécnicos sin autorización. ¿De cuánto es la multa y qué otras sanciones contempla la ley? Esto es lo que debes saber.

¿Te pueden multar por tronar cohetes en CDMX?

Sí. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México considera una infracción contra la seguridad ciudadana detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente.

La disposición se encuentra en el artículo 28, fracción VII, de la legislación capitalina, cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 2025.

Por ello, si una persona sale a la calle o utiliza un espacio donde requiere autorización y enciende cohetes sin contar con ella, puede ser sancionada.

¿De cuánto es la multa por tronar cohetes en CDMX?

La conducta está clasificada como una infracción tipo C, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica.

Esto significa que la sanción puede ser de 21 a 30 UMA. Para 2026, la Unidad de Medida y Actualización tiene un valor diario de 117.31 pesos, por lo que la multa equivale a:

21 UMA: 2 mil 463.51 pesos

2 mil 463.51 pesos 30 UMA: 3 mil 519.30 pesos

Es decir, la multa puede ir de 2 mil 463 a 3 mil 519 pesos.

Pero la sanción económica no es la única contemplada por la legislación.

También puede haber arresto o trabajo comunitario

Las infracciones tipo C pueden sancionarse con multa de 21 a 30 UMA, arresto de 25 a 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 a 18 horas.

La ley contempla estas alternativas dentro del régimen de sanciones para las infracciones cívicas, por lo que la consecuencia no necesariamente se limita al pago de dinero.

Además, la legislación establece que las sanciones aplicables a las infracciones cívicas pueden ser amonestación, multa, arresto o trabajo en favor de la comunidad, dependiendo de la conducta y las circunstancias del caso.

¿Y si los cohetes los truenas afuera de tu casa?

Aquí hay una precisión importante: que sea frente a tu domicilio no significa que automáticamente esté permitido.

La Ley de Cultura Cívica no establece una excepción por el hecho de que la persona esté frente a su casa. Lo que señala específicamente es que detonar o encender cohetes sin permiso de la autoridad competente constituye una infracción.

Por ello, si la detonación ocurre en la calle, banqueta u otro espacio en el que se requiera autorización, la persona puede ser sancionada conforme a la legislación capitalina.

¿Qué pasa con las multas por pirotecnia en el resto de México?

En otras entidades no existe necesariamente una multa nacional uniforme para quien truene cohetes. Las autoridades locales pueden establecer restricciones y sanciones mediante leyes estatales, reglamentos y bandos municipales.

Por ejemplo, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia señala que, mediante los bandos municipales, se regula la venta y uso de pirotecnia en los ayuntamientos del Estado de México. Además, para actividades como elaborar, almacenar, transportar, vender o quemar artificios pirotécnicos se requieren los permisos correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Esto significa que la sanción puede cambiar dependiendo del municipio. Por ello, mientras en CDMX existe una disposición específica en la Ley de Cultura Cívica, en otros lugares es necesario revisar la normativa local.

El municipio donde la pirotecnia está totalmente prohibida

Un caso particular es Tehuacán, Puebla, donde el municipio mantiene prohibido el uso de pirotecnia, de acuerdo con su Reglamento Municipal de Protección Ambiental.

El Ayuntamiento ha señalado que la prohibición busca reducir los riesgos para la población, el medio ambiente y los seres vivos, y ha realizado operativos para evitar el uso de estos artefactos.

El reglamento establece que las violaciones a sus disposiciones pueden ser sancionadas con multas de 20 a 20 mil días de salario mínimo, además de contemplar clausura y arresto de hasta 36 horas; en caso de reincidencia, la multa puede aumentar hasta el doble.

La sanción concreta depende de la infracción y de su gravedad.

¿Qué dice la ley federal sobre la pirotecnia?

A nivel federal, la Defensa mantiene permisos para realizar actividades con artificios pirotécnicos, así como para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de estos productos.

La regulación federal convive con las disposiciones de las autoridades estatales y municipales, que pueden establecer requisitos adicionales dentro de sus competencias.

De hecho, autoridades federales y locales trabajan conjuntamente en medidas de prevención y control de riesgos relacionados con la pirotecnia.

Por ello, si este 15 y 16 de septiembre tienes pensado tronar cohetes, es importante revisar las reglas aplicables en el lugar donde planeas hacerlo.

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