UNAM publicará este viernes resultados de licenciatura 2026; consúltalos así

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Conoce cuándo publicará la UNAM los resultados del examen 2026. Foto: Getty/Cuarto

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará este próximo viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1. En total, la máxima casa de estudios recibirá a 50 mil 113 alumnas y alumnos de nuevo ingreso, quienes iniciarán clases en alguna de las 134 carreras que ofrece la institución.

Los resultados estarán disponibles para las y los aspirantes que participaron en el proceso de admisión al Sistema Escolarizado y al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

#BoletínUNAM La UNAM publica mañana resultados y dará la bienvenida a más de 50 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso > https://t.co/scIfEnGCyQ pic.twitter.com/PJNPLQ7nF4 — UNAM (@UNAM_MX) July 16, 2026

¿Dónde consultar los resultados de la UNAM 2026?

La UNAM publicará los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 este viernes 17 de julio a través de sus canales oficiales.

Las y los aspirantes deberán ingresar con los datos de registro proporcionados durante el proceso de admisión para conocer si fueron aceptados y consultar las indicaciones para completar su inscripción.

Con este nuevo ingreso, la Universidad Nacional Autónoma de México reiteró su compromiso de brindar una formación académica, científica y humanista a la nueva generación de universitarios.

Para consultar tu resultado, ingresa al sitio oficial de la UNAM aquí:

Después, ubica el apartado “Resultados”, haz clic y registra los datos que te soliciten.

Como se observa en la siguiente imagen, hasta este jueves los resultados todavía no se encuentran disponibles:

Más de 50 mil estudiantes iniciarán licenciatura en la UNAM

La UNAM informó que del total de estudiantes aceptados:

21 mil 962 ingresarán mediante el Concurso de Selección .

ingresarán mediante el . 28 mil 151 obtuvieron su lugar a través del Pase Reglamentado.

La institución destacó que para este ciclo escolar se incrementó la capacidad de ingreso con mil 454 espacios adicionales respecto al periodo académico anterior.

Las y los estudiantes aceptados comenzarán su formación profesional en alguna de las 134 licenciaturas que conforman la oferta académica de la universidad.

¿Cuántos aspirantes presentaron el examen?

De acuerdo con el informe emitido por la UNAM, para el proceso de admisión 2026 se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen de ingreso.

La universidad también informó que 2% de los procesos de admisión fueron cancelados, luego de detectarse conductas que contravinieron lo establecido en la convocatoria y en la legislación universitaria.

Por primera vez el examen fue completamente en línea

A diferencia de otras ediciones para el examen de admición, este 2026 marcó un cambio histórico para la UNAM, ya que por primera ocasión el examen de ingreso a licenciatura se realizó completamente en línea.

La universidad explicó que este nuevo esquema permitió facilitar la participación de aspirantes que viven en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, evitando traslados a las sedes tradicionales de aplicación.

Para garantizar la integridad del proceso, la institución utilizó un sistema de monitoreo apoyado por inteligencia artificial, capaz de registrar y analizar las acciones realizadas por cada aspirante durante toda la evaluación. Esta tecnología complementó la supervisión realizada por personal especializado durante las jornadas del examen.

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