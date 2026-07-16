¡Prepara la mochila! SEP revela la lista de útiles escolares de primaria y secundaria para el ciclo 2026-2027

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Los útiles escolares están bien definidos para cada grado. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027, que incluye los materiales básicos para estudiantes de primaria y secundaria para el regreso a clases, programado para el 31 de agosto de 2026.

La SEP aclaró que la lista oficial incluye los útiles indispensables y que las escuelas no podrán pedir materiales que representen un gasto excesivo para las familias.

Lista de útiles escolares para estudiantes de preescolar

En preescolar, la SEP no establece una lista única para todo el país.

Los materiales serán definidos por las educadoras y educadores de cada plantel, de común acuerdo con las familias, de acuerdo con las actividades y proyectos que se desarrollarán durante el ciclo escolar.

Entre los materiales que podrían solicitarse se encuentran:

Papel de distintos tipos

Pinturas y pinceles

Lápices de colores

Brochas

Tijeras

Pegamento

Plastilina no tóxica

¿Qué útiles necesita cada grado de primaria?

La SEP publicó una lista mínima para cada grado de primaria.

Primer grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

tamaño profesional 1 cuaderno de rayas tamaño profesional

tamaño profesional Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

y lápiz adhesivo Lápices de colores de madera o pinturas de cera

o 50 hojas blancas

Segundo grado de primaria

La misma lista anterior, agregando un lápiz bicolor

Tercer grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula chica

1 cuaderno de rayas

Lápiz, bicolor, bolígrafo, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

Regla de plástico

Lápices de colores

50 hojas blancas

Cuarto, quinto y sexto grado de primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica

1 cuaderno de rayas

Lápiz, bicolor, bolígrafo y marcatextos

Goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

Caja de colores

Juego de geometría

50 hojas blancas

¿Que útiles escolares pide la SEP para secundaria?

Para los tres grados de secundaria, la dependencia recomendó contar con:

Un cuaderno para cada materia (el tipo será definido por cada docente)

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

Caja de lápices de colores

Juego de geometría

50 hojas blancas

En asignaturas como Educación Física, Artes o prácticas de laboratorio, el profesorado podrá solicitar materiales adicionales cuando sean necesarios para las actividades.

La SEP pide evitar gastos innecesarios

La SEP recordó que los Libros de Texto Gratuitos continúan siendo el principal apoyo para el aprendizaje dentro de la Nueva Escuela Mexicana, por lo que la lista publicada únicamente contempla los materiales básicos para el trabajo diario en las aulas.

Aunque las maestras y los maestros podrán sugerir otros materiales para proyectos específicos, la dependencia pidió que esas solicitudes se acuerden con las familias y que no representen una carga económica. También recomendó aprovechar y reutilizar los útiles que ya haya en casa siempre que sea posible.

¿Cuándo inicia y termina el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las clases del próximo ciclo escolar comenzarán el:

Lunes 31 de agosto de 2026

Mientras que el ciclo concluirá el:

Viernes 9 de julio de 2027

¿Cuántos puentes habrá en el ciclo escolar 2026-2027?

Además de las vacaciones, el calendario de la SEP contempla varios fines de semana largos, ya sea por la suspensión de labores docentes o por las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Puentes del ciclo escolar 2026-2027 para los estudiantes de educación básica.

2026

Viernes 25 de septiembre: no hay clases por CTE, dando paso al primer puente del ciclo escolar. Los alumnos regresan a clases el lunes 28

no hay clases por CTE, dando paso al primer puente del ciclo escolar. Los alumnos Del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre: en dichas fechas habrá CTE y suspensión de labores docentes

en dichas fechas habrá CTE y suspensión de labores docentes Del viernes 13 al lunes 16 de noviembre : los alumnos no tendrán clases el viernes por registro de calificaciones y el lunes por suspensión de labores docentes, por lo que regresarán a las aulas el martes 17 de noviembre

: los alumnos no tendrán clases el viernes por registro de calificaciones y el lunes por suspensión de labores docentes, por lo que regresarán a las aulas el martes 17 de noviembre Viernes 27 de noviembre: no hay clases por CTE, por lo que los alumnos se presentarán en las aulas el lunes 30

2027

Del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero no hay clases por CTE y suspensión de labores docentes: los estudiantes regresarán a las aulas el martes 2 de febrero

no hay clases por CTE y suspensión de labores docentes: los estudiantes regresarán a las aulas el martes 2 de febrero Viernes 26 de febrero : no hay clases por CTE, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 1 de marzo

: no hay clases por CTE, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 1 de marzo Viernes 5 de marzo : no hay clases por registro de calificaciones. Los estudiantes regresan a las aulas el lunes 8 de marzo

: no hay clases por registro de calificaciones. Los estudiantes regresan a las aulas el lunes 8 de marzo Lunes 15 de marzo : no hay clases por suspensión de labores docentes

: no hay clases por suspensión de labores docentes Viernes 30 de abril : no hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 3 de mayo

: no hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 3 de mayo Viernes 28 de mayo : no hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 31

: no hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 31 Viernes 25 de junio : no hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 28

: no hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 28 Viernes 2 de julio: no hay clases por registro de calificaciones. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 5

Las suspensiones del 16 de septiembre de 2026 y del 5 de mayo de 2027 no generan puente, ya que ambas caen a media semana.

Otras fechas importantes en el calendario escolar

Además de las vacaciones y los puentes, el calendario escolar 2026-2027 para la educación preescolar, primaria y secundaria prevé otras fechas importantes:

Suspensión de clases entre semana:

Miércoles 16 de septiembre de 2026 por el Día de la Independencia

Martes 6 de enero por suspensión de labores docentes

Miércoles 5 de mayo por la Batalla de Puebla

Preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria

La preinscripción para el ciclo escolar 2027-2028 de alumnos de educación básica se realizará en el siguiente periodo:

Martes 2 al viernes 12 de febrero de 2027

Además, la SEP especificó en su calendario que del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026 se realizará el registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

Receso de clases

En su calendario, la SEP marcó como “receso de clases” del 10 al 31 de julio de 2027.

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