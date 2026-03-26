¡Aguas! Este error podría ponerte en la mira del SAT

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SAT. Foto: Cuartoscuro.

Cometer errores en las obligaciones fiscales puede tener consecuencias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre ellas, está la posibilidad de que la autoridad fiscal detecte irregularidades y dé seguimiento a la situación del contribuyente.

Aunque algunas fallas pueden parecer menores, las omisiones o inconsistencias en la información declarada pueden activar mecanismos de revisión por parte del SAT, lo que implica un mayor escrutinio sobre las operaciones financieras.

Inconsistencia entre ingresos y movimientos podría ponerte en la mira del SAT

Una de las principales causas por las que el SAT puede centrar su atención en un contribuyente es la diferencia entre los ingresos reportados en sus declaraciones y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias o gastos realizados.

Esta situación ocurre cuando el dinero que entra o sale de las cuentas no coincide con lo informado ante la autoridad fiscal. Por ejemplo, si una persona declara ingresos menores a los depósitos recibidos o reporta gastos superiores a lo que sus ingresos permitirían justificar, el SAT puede identificar una discrepancia.

El problema puede presentarse por diversas razones, como no declarar ingresos adicionales, omitir depósitos en efectivo o transferencias electrónicas, o incluso prestar cuentas bancarias a terceros.

Estas inconsistencias pueden derivar en solicitudes de aclaración, revisiones más detalladas o incluso auditorías, con el objetivo de verificar el origen de los recursos y el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En estos casos, el SAT puede solicitar información adicional para comprobar que los ingresos fueron correctamente declarados y que los movimientos financieros cuentan con un sustento legal.

Recomendaciones para evitar estar en la mira del SAT

Para evitar revisiones por parte de la autoridad fiscal, es importante mantener un control claro de los ingresos y egresos, así como cumplir de manera adecuada con las obligaciones fiscales.

Expertos recomiendan seguir estas medidas:

Declarar todos los ingresos, incluidos los adicionales o esporádicos

Registrar correctamente depósitos en efectivo y transferencias electrónicas

Evitar prestar cuentas bancarias a terceros o recibir dinero que no pueda justificarse

Llevar un control ordenado de gastos e ingresos

Conservar comprobantes fiscales y estados de cuenta

Verificar que la información declarada coincida con los movimientos bancarios

Corregir errores de forma oportuna mediante declaraciones complementarias

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