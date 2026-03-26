Petróleo Brent se acerca a 110 dólares y caen bolsas por incertidumbre en Medio Oriente

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Mercados responden a mensajes contradictorios de Trump. Foto: Reuters

Los precios del petróleo repuntaron con fuerza este jueves y el Brent se acercó a los 110 dólares por barril, mientras las bolsas internacionales cerraron a la baja ante la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El barril de Brent del mar del Norte cerró en 108.01 dólares, con un avance de 5.66%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió 4.61% para ubicarse en 94.48 dólares.

Petróleo sube por señales contradictorias sobre Irán

El repunte del crudo estuvo impulsado por mensajes contradictorios del presidente Donald Trump respecto al conflicto con Irán.

Por un lado, su enviado especial, Steve Witkoff, aseguró que existen “señales fuertes” de un posible acuerdo e incluso confirmó la presentación de un plan de alto el fuego. Sin embargo, desde Irán han surgido críticas a la propuesta, al considerarla una lista de “exigencias excesivas”, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados.

A esto se suman las propias declaraciones de Trump, quien primero mostró urgencia por avanzar en un acuerdo, pero después afirmó que no tiene prisa, lo que generó volatilidad en los precios.

Además, persisten temores por posibles interrupciones en rutas clave del petróleo, como el estrecho de Bab el-Mandeb, ante advertencias de Teherán sobre abrir nuevos frentes en la región.

Wall Street cae ante nerviosismo por guerra y tecnológicas

En este contexto, la Bolsa de Nueva York cerró en terreno negativo, afectada tanto por la tensión geopolítica como por factores corporativos.

El Dow Jones cayó 1.01%

cayó 1.01% El S&P 500 perdió 1.74%

perdió 1.74% El Nasdaq retrocedió 2.38%

Analistas señalaron que la guerra en Medio Oriente sigue siendo el principal factor de presión sobre los inversionistas, ante la falta de avances concretos para un cese al fuego.

A esto se sumó el golpe a tecnológicas, particularmente Meta, que se desplomó 7.96% tras enfrentar fallos judiciales recientes, mientras Google también registró pérdidas.

Bolsa Mexicana cae más de 1.6% en línea con mercados globales

En México, la tendencia también fue negativa. El S&P/BMV IPC retrocedió 1.65%, equivalente a una caída de 1 mil 126 puntos, para ubicarse en 67 mil 61 unidades.

Durante la jornada se negociaron más de 222 millones de acciones, en un contexto marcado por la aversión al riesgo a nivel global.

Bolsas globales retroceden desde Asia hasta Europa

La caída de los mercados fue generalizada. En Asia, el índice Nikkei de Tokio bajó 0.2%, mientras que plazas como Hong Kong, Shanghái y Seúl cerraron en rojo.

En Europa, las principales bolsas también registraron pérdidas:

París: -0.98%

Fráncfort: -1.50%

Londres: -1.33%

Madrid: -1.21%

Milán: -0.71%

Mercados siguen atentos a conflicto en Medio Oriente que se acerca a un mes

Con la guerra en Medio Oriente cerca de cumplir un mes, los inversionistas se mantienen atentos a cualquier señal de negociación entre Washington y Teherán.

Sin embargo, la falta de acuerdos concretos y las posturas encontradas mantienen la volatilidad en los mercados, con el petróleo presionado al alza y las bolsas reaccionando con cautela.

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