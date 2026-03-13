Vinculan a proceso a Jared “N” por feminicidio de Kimberly Joselin

GENERANDO AUDIO...

Kimberly desapareció el 20 de febrero. Foto: Cuartoscuro | Fiscalía Morelos

Jared Alejandro “N”, señalado como presunto feminicida de Kimberly Joselin, fue vinculado a proceso por un juez de Control y Juicio Oral. Tras dos horas de audiencia, autoridades acreditaron su participación en la muerte de la estudiante de 18 años desaparecida el 20 de febrero y cuyo cuerpo fue encontrado semanas más tarde.

Después de que la Fiscalía Especializada en el Delito de Feminicidio acreditara con suficiencia la presunta participación de Jared en el asesinato de Kimberly Joselin, el juez dio un plazo de seis meses a las partes para la audiencia intermedia, la cual se llevará a cabo el 12 de septiembre de este año.

Previo a la audiencia, el juez prohibió a los medios de comunicación dar a conocer detalles de las pruebas presentadas en el transcurso de la misma y la mecánica de los hechos, por lo que únicamente podrán ser dadas a conocer durante el juicio.

Caso de Kimberly Joselin

El pasado 20 de febrero, Kimberly Jocelin fue reportada como desaparecida cuando se encontraba en el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Tras la desaparición de la joven de 18 años, familiares, amigos y compañeros marcharon exigiendo la aparición de la estudiante.

Días después, a principios de marzo, las autoridades de Morelos confirmaron el hallazgo del cuerpo de Kimberly Jocelin en un predio cercano a la UAEM. Luego del hallazgo, la Fiscalía del estado confirmó la detención de Jared Alejandro.

De acuerdo con autoridades, en la vivienda del presunto feminicida se habrían localizado pertenencias de Kimberly Jocelyn, tales como su identificación oficial del INE y su bolsa. El caso de Kimberly Jocelin fue el primer feminicidio de una estudiante de la UAEM, y de otras desapariciones de jóvenes en el estado.

