TEPJF sanciona a activista por publicaciones sobre jueza ligada a “El Chapo”

TEPJF sanciona a activista Miguel Alfonso Meza. FOTO: Getty

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó sancionar al activista Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., por publicaciones en redes sociales donde señalaba los antecedentes profesionales de Silvia Rocío Delgado García.

Delgado García es uno de los casos que más discusión ha provocado pues en el pasado formó parte del equipo legal que defendió a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. Las referencias a ese antecedente se difundieron durante el proceso electoral judicial.

Las publicaciones advertían que la entonces candidata había participado como abogada en la defensa de “El Chapo” Guzmán, lo que, según el activista, debía considerarse dentro del debate público sobre la elección judicial.

Tras las quejas presentadas por la jueza, el caso fue analizado por el Tribunal Electoral, que resolvió imponer una sanción al activista por sus mensajes difundidos durante el proceso.

Activista responde tras decisión del tribunal

Después de conocerse la resolución del TEPJF, Miguel Alfonso Meza reaccionó públicamente y señaló que no tiene previsto ofrecer una disculpa por las publicaciones que realizó.

El activista indicó que esperará conocer los detalles de la resolución para determinar los pasos a seguir frente a la sanción.

Por ahora, el caso continúa generando discusión sobre los límites de las críticas públicas durante los procesos electorales del Poder Judicial y el uso de redes sociales para debatir sobre los perfiles de quienes buscan ocupar cargos judiciales.

