Hasta 5 días de descanso: los días sin clases y puentes de marzo para educación básica

Alumnos de educación básica tendrán varios días sin clases. Foto: Gettyimages

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán varios días de descanso durante marzo, antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica contarán con al menos cinco días sin clases, derivados de actividades administrativas, días festivos oficiales y el inicio del periodo vacacional.

A continuación, te explicamos qué días no habrá clases y cuándo comenzarán las vacaciones de Semana Santa.

Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué días no habrá clases en marzo según la SEP?

Según el calendario escolar 2025-2026, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes tendrán descanso en varias fechas distribuidas durante el mes.

Viernes 13 de marzo: suspensión de clases por registro de calificaciones por parte del personal docente.

suspensión de clases por por parte del personal docente. Lunes 16 de marzo: descanso oficial por el natalicio de Benito Juárez.

Debido a estas fechas, los estudiantes tendrán un fin de semana largo de cuatro días, ya que no asistirán a clases el viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo.

Posteriormente habrá otro día sin actividades escolares:

Viernes 27 de marzo: suspensión por Junta de Consejo Técnico Escolar, reunión en la que docentes y directivos analizan el avance académico del ciclo escolar.

La ausencia de los alumnos el viernes 27 formaría un puente escolar, pues descansarían también sábado 28 y domingo 29; sin embargo, el lunes 30 comienzan las vacaciones de Semana Santa.

Vacaciones de Semana Santa 2026

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también establece que el periodo vacacional de Semana Santa comenzará a finales de marzo.

Las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo, fecha con la que arranca el receso escolar para millones de estudiantes.

De acuerdo con la programación oficial, las vacaciones se extenderán hasta el viernes 10 de abril de 2026, periodo en el que los alumnos de educación básica no tendrán actividades académicas.

Por lo anterior, los estudiantes de educación básica regresarán a las aulas el lunes 13 de abril. Su siguiente periodo vacacional comenzará cuando termine el ciclo escolar, a mediados del mes de julio, cuando inicien las vacaciones de verano.

Fin de mes con varios días de descanso para estudiantes

Con estas fechas, los estudiantes acumularán varios días sin clases durante marzo, primero con el puente por el natalicio de Benito Juárez y posteriormente con el inicio del periodo vacacional.

Estos descansos forman parte del calendario escolar oficial, el cual establece fechas específicas para actividades administrativas, sesiones del Consejo Técnico Escolar y periodos vacacionales para los alumnos de educación básica en todo el país.

