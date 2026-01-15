T-MEC sigue siendo clave para EE. UU.: afirmó el economista Ortiz Mena

GENERANDO AUDIO...

Camino a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el economista Antonio Ortiz Mena, destacó los puntos importantes, entre los que destacó, que se mantenga como un tratado trilateral, y no se divida en acuerdos bilaterales.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, Ortiz Mena destacó la importancia en que México y Canadá refuercen su relación comercial.

“Es muy importante que se mantenga trilateral y de manera paralela, que México y Canadá refuercen de manera decidida su comercio y su inversión”, Antonio Ortiz Mena, economista

Ortiz Mena afirmó que el tratado sí es de importancia para Estados Unidos, pese a lo declarado por el presidente Donald Trump recientemente.

“Además, para Estados Unidos es no sólo relevante, sino esencial, por lo que nos compra a nosotros, que no puede ni sustituir ni producir domésticamente y también por lo que nos vende. Ante todo, productos agropecuarios. México es el primer socio comercial y el primer destino de exportaciones. Si estos bienes agropecuarios no van a México, no van a ningún otro lado. No los consumen internamente y no los pueden colocar en terceros mercados”, Antonio Ortiz Mena, economista

