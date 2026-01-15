Matrícula universitaria privada se expandió mientras cayó gasto público por alumno

GENERANDO AUDIO...

Educación superior privada creció en sexenio de AMLO.

El crecimiento de la educación superior privada se aceleró durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un contexto de reducción del gasto público por alumno y menor inversión gubernamental en este nivel educativo. Datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la ANUIES muestran que la expansión de la matrícula universitaria se concentró principalmente en instituciones particulares, mientras que las universidades públicas registraron avances limitados.

Entre los ciclos 2020-2021 y 2023-2024, la matrícula en universidades privadas aumentó más de 6% en un sólo año y acumuló un crecimiento cercano a 38% desde 2020. En ese mismo periodo, el sector privado sumó más de 556 mil estudiantes. En contraste, la matrícula de las instituciones públicas creció apenas 1.2%, lo que refleja una diferencia sostenida en el ritmo de expansión entre ambos sectores de la educación superior.

Crecimiento desigual de la matrícula universitaria

La tendencia también se observa en los egresos universitarios. En el ciclo escolar 2022-2023, de un total de 975 mil egresados de licenciatura, 433 mil provinieron de instituciones privadas. Esta cifra confirma el peso creciente de la educación superior privada en la formación de profesionistas que se incorporan al mercado laboral mexicano, de acuerdo con los registros oficiales disponibles.

Mientras la matrícula total de educación superior pasó de 4.7 millones de estudiantes en 2018 a 5.35 millones en 2024 —un aumento de 664 mil alumnos, equivalente a un crecimiento cercano a 14%—, este incremento se dio con menos recursos públicos por estudiante, según especialistas en política educativa.

Menor inversión pública por estudiante

El reporte Panorama de la Educación 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, aunque el nivel educativo en los países miembros alcanzó cifras récord, México se mantiene por debajo del promedio internacional en cobertura y conclusión de estudios universitarios. El informe advierte que el país invierte mucho menos por alumno en educación superior que el promedio de la OCDE.

De acuerdo con el organismo internacional, el gasto gubernamental por estudiante en educación superior en México es de 4 mil 430 dólares anuales, alrededor de 83 mil pesos. En contraste, el promedio de la OCDE es de 15 mil 102 dólares, equivalentes a aproximadamente 283 mil pesos por alumno. La diferencia supera los 200 mil pesos por estudiante.

Financiamiento y peso del sector privado

La OCDE también documenta que la participación pública en el financiamiento de la educación terciaria en México es de 59.8%, por debajo del promedio de 71.9% de los países miembros. Este menor peso del financiamiento gubernamental deja un mayor espacio a la provisión y al financiamiento privado en este nivel educativo.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México destinó una proporción mayor del PIB al gasto público total en educación, alcanzando máximos históricos (más de 5% en 2014–2015), de acuerdo con el Grupo Banco Mundial. Por lo que el aumento de la matrícula universitaria habría ocurrido con menos recursos públicos por alumno, lo que consolidó la presencia del sector privado tanto en la matrícula como en la formación de talento profesional.

UNAM abre proceso de ingreso a licenciatura

En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este lunes la convocatoria para el ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo 2026–2027. La información fue difundida por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y abre el proceso de selección para decenas de miles de aspirantes que buscan un lugar en la principal universidad pública del país.

El registro de aspirantes se realizará vía internet del 23 de enero al 3 de febrero de 2026, a través de la plataforma oficial de la DGAE, como parte del proceso de admisión a la educación superior pública.

