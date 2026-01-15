Canibalismo en México: historias de horror más impactantes

GENERANDO AUDIO...

México es un país de fuertes contrastes y, en materia de criminalidad, el canibalismo no ha sido ajeno. Apenas el miércoles 14 de enero, se informó sobre la detención de dos presuntos caníbales en Tabasco.

¿Qué se sabe del caso de los caníbales en Tabasco?

La investigación inició el año pasado, luego de que se filtró un video en el que se observa a varios sujetos consumiendo carne presuntamente humana. La acción habría sido parte de un supuesto ritual de iniciación de un grupo criminal.

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que las indagatorias no se concentran únicamente en los dos detenidos, ya que al menos cinco personas más habrían participado en los hechos y aún no han sido localizadas.

Las imágenes difundidas fueron descritas como crudas y brutales, ya que presuntamente muestran a los involucrados descuartizando un cuerpo y posteriormente ingiriendo la carne.

Sin embargo, no es el único caso. A continuación, un recuento de los casos más escalofriantes.

“Caníbal de Atizapán”

En 2021, la detención de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal de Atizapán”, conmocionó al país. Se trataba de un hombre de 72 años, de bajo perfil, que habría asesinado a mujeres desde 1990.

Cuando las autoridades ingresaron a su domicilio localizaron:

Más de 4 mil 300 restos óseos

19 víctimas confirmadas: 17 mujeres, un niño y un hombre

Refrigeradores con restos humanos

Pertenencias de las víctimas

El apodo surgió tras la confesión de Mendoza Celis, quien reconoció haber consumido carne humana de sus víctimas.

Los “Monstruos de Ecatepec”

Otro caso que estremeció al país fue el de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez Bernal, conocidos como los “Monstruos de Ecatepec”, una pareja que cometió diversos feminicidios en el Estado de México.

Fueron detenidos luego de ser captados por cámaras de vigilancia transportando restos humanos en una carriola en la colonia Jardines de Morelos.

La pareja acumuló siete cadenas y una condena adicional de 287 años de prisión tras vender a una bebé, hija de una de sus víctimas, a otra pareja. Se especuló que asesinaron a más de siete mujeres.

Su modus operandi consistía en engañar a las víctimas para llevarlas a su domicilio; posteriormente, las sometían, las asesinaban, las descuartizaban, consumían parte de la carne y el resto era presuntamente vendido.

Caníbal en la CDMX

José Luis Calva Zepeda, conocido como el “Poeta Caníbal” o “Caníbal de la Guerrero”, fue detenido en 2007 tras ser acusado del homicidio de su pareja en un domicilio de la colonia Guerrero.

Durante la investigación, las autoridades ingresaron al inmueble ubicado en la calle Sol número 76, donde localizaron indicios que apuntaban a prácticas de canibalismo, entre ellos un sartén con presunta carne humana.

La entonces Fiscalía del Distrito Federal negó la comisión del delito; sin embargo, peritos señalaron hallazgos que apuntaban a otra versión.

El caníbal se quitó la vida antes de recibir sentencia

Canibalismo en el crimen organizado

Diversos videos, fotografías y testimonios han vinculado a grupos del crimen organizado con este tipo de prácticas. De acuerdo con relatos de desertores, durante el adiestramiento de sicarios se les obligaría a consumir carne humana como parte de rituales de iniciación, incluidos actos como extraer y comer el corazón de sus rivales.

