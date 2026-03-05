Tráiler nodriza vuelca y desata caos en la autopista México-Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Tráiler nodriza provoca cierre en la México-Querétaro. FOTO: Fernando Cruz

La autopista México-Querétaro registra la tarde de este jueves 5 de marzo un fuerte caos vehicular tras un choque múltiple y la volcadura de un tráiler nodriza a la altura del municipio de Coyotepec, en el Estado de México.

El incidente ocurrió en el kilómetro 53, en dirección hacia la Ciudad de México, donde varios vehículos se vieron involucrados. El accidente provocó el cierre total de la autopista, generando largas filas de automóviles y retrasos para los conductores que circulan por esta importante vía.

El percance involucró a cuatro vehículos: una camioneta de basura, un automóvil particular, un tractocamión y el tráiler tipo nodriza, que terminó volcado sobre la vialidad.

Tras el impacto, la pesada unidad quedó atravesada sobre la autopista México-Querétaro, lo que obligó a detener completamente el paso de los vehículos en dirección a la capital del país.

La presencia del tráiler nodriza volcado complicó las maniobras de tránsito y provocó que decenas de automovilistas quedaran varados mientras se realizaban las labores de atención en la zona.

Grúas trabajan para retirar autos de la nodriza

En el lugar ya trabajan grúas y equipos de apoyo para retirar los vehículos que transportaba la nodriza, levantar la unidad pesada y permitir la reapertura de la autopista.

Las maniobras incluyen el retiro de los autos que viajaban en la plataforma del tráiler, así como el movimiento del resto de los vehículos involucrados en el choque múltiple.

Debido a estas labores, el tránsito permanece afectado y se mantienen kilométricas filas de automóviles en la zona del accidente.

Sin víctimas tras choque múltiple en Coyotepec

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente en la autopista México-Querétaro no dejó víctimas mortales ni personas con heridas de gravedad.

Las autoridades y servicios de apoyo continúan trabajando para retirar la nodriza y liberar la vialidad, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible para los miles de conductores que utilizan esta carretera diariamente.

