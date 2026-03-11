Comer cuesta más: canasta alimentaria sube 6.5% en zonas urbanas

GENERANDO AUDIO...

El costo de la canasta alimentaria en México aumentó 6.5 % anual en las zonas urbanas en febrero de 2026. Los rubros que más contribuyeron al encarecimiento fueron los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el jitomate y el bistec de res, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El incremento en los alimentos fue superior a la inflación general anual, que se ubicó en 4.0%, lo que refleja una mayor presión en el gasto de alimentación de la población.

Jitomate, carne y comida fuera del hogar presionan los precios

De acuerdo con el reporte de Líneas de Pobreza (LP) del Inegi, los productos que más contribuyeron al aumento del valor de la canasta alimentaria fueron:

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un aumento anual de 7.2%

Jitomate, cuyo precio subió 60.2% anual

Bistec de res, con un incremento de 14.2% anual

En las zonas urbanas, el consumo de alimentos preparados o comprados fuera del hogar fue el rubro con mayor incidencia en el encarecimiento de la canasta alimentaria.

¿Cuánto cuesta la canasta alimentaria en México?

El Inegi explicó que el valor mensual de la Línea de Pobreza Extrema por ingresos —que corresponde al costo de la canasta alimentaria por persona— se ubicó en febrero de 2026 en:

2 mil 516.97 pesos en zonas urbanas

1,887.58 pesos en zonas rurales

Alimentos impulsan aumento de las líneas de pobreza

El informe señala que el aumento de los alimentos fue el principal factor que impulsó el crecimiento de las líneas de pobreza por ingresos, que consideran tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria.

En febrero de 2026, estas líneas registraron incrementos anuales de 4.6 % en zonas rurales y 4.5 % en zonas urbanas, ligeramente superiores a la inflación general de 4.0 %.

Además, los productos de la canasta alimentaria concentraron la mayor incidencia en el aumento del costo de vida, con 72.4% del incremento en el ámbito urbano y 64.8% en el rural.

Las Líneas de Pobreza funcionan como un indicador que permite determinar si los ingresos de la población son suficientes para cubrir el costo de alimentos, bienes y servicios básicos en México.

