Transportistas anticipan posible paro indefinido para el 6 de abril por inseguridad y extorsiones

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La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) indicó que podrían realizar un nuevo paro indefinido el próximo lunes 6 de abril por la inseguridad y las extorsiones contra el gremio en todo el país.

Durante el programa A las Nueve en Uno, el líder de dicha organización, David Estévez Gamboa, indicó que sería un paro “más indefinido” que el de noviembre del 2025.

Sin embargo, el paro de transportistas depende de si llegan a un acuerdo el próximo miércoles 1 de abril con la Presidencia de la República. El líder de ANTAC aseguró que llevan alrededor de ocho reuniones, sin lograr resultados.

De igual forma, resaltó que las regiones más inseguras para transportistas son:

Estado de México

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Michoacán

Límites de Veracruz

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