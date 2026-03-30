Causa en Común cuestiona cifras oficiales de desaparecidos en México

GENERANDO AUDIO...

Las cifras sobre desapariciones presentadas por el Gobierno federal generaron cuestionamientos de organizaciones civiles, luego de que se diera a conocer una nueva depuración y clasificación de los registros oficiales. En ese contexto, el investigador de Causa en Común, Fernando Escobar Anaya, señaló problemas en la confiabilidad de los datos y en la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas.

Durante una entrevista con Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, Escobar Anaya explicó que uno de los principales problemas está en el funcionamiento del registro oficial. El investigador señaló que existe una disfuncionalidad en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, instrumento que genera las cifras oficiales sobre desapariciones, y que no cuenta con reglas claras de operación publicadas ni con datos públicos.

“Hay una disfuncionalidad en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es el instrumento que genera las cifras y el balance oficial sobre desapariciones. No cuenta con reglas claras de operación publicadas a la fecha y además sus datos no son públicos. ¿Esto qué provoca? Pues que tenemos que tomar con absoluta reserva los datos que se presentaron el día viernes. ¿Por qué? Porque simplemente no hay forma de verificarlos ni de conocer a precisión la metodología que el Gobierno siguió para esta suerte de depuración y esta nueva clasificación en tercios de las cifras sobre desapariciones”,dijo.

Búsqueda administrativa y falta de trabajo en campo

El investigador explicó que otro de los puntos críticos es el énfasis en las búsquedas administrativas, en lugar de fortalecer las búsquedas en campo y las capacidades forenses.

Escobar Anaya indicó que las acciones administrativas están contempladas en el protocolo nacional de búsqueda, pero consideró que reflejan un entendimiento parcial del problema y las limitaciones institucionales.

“Quienes nos especializamos en estos temas planteamos al Gobierno federal (que) hay un énfasis desde mi punto de vista sobremedido en lo que tiene que ver con las acciones de búsqueda administrativa, no precisamente la confrontación de registros donde se obtienen estos presuntos hallazgos de actividades, con el CURP y todo lo que se comentó. “Si bien son, digamos, acciones de búsqueda que están reguladas y definidas en el protocolo nacional de búsqueda, son esfuerzos que claramente evidencian un entendimiento muy parcial de las desapariciones y creo que también la precariedad de las instituciones que se dedican a la búsqueda y a la investigación de estos casos”, explicó.

También señaló que las acciones urgentes tienen que ver con la búsqueda en campo, el fortalecimiento de fiscalías y la atención al rezago forense.

“No todas las acciones de búsqueda, ni siquiera las más importantes y urgentes hoy en día, tienen que ver con las búsquedas de cursos administrativos. Es también urgente que se fomente el desarrollo de las condiciones de búsqueda para las acciones de búsqueda en campo y de las fiscalías, en específico, para atender el rezago forense que se registra en el país”, opinó el experto.

Opacidad en las cifras y falta de un balance confiable

Sobre la depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el investigador consideró preocupante que el Estado mexicano no cuente con un instrumento confiable para medir las desapariciones.

“Yo lo primero que diría es que es bastante preocupante que llevemos ya tantos años y el Estado mexicano no es capaz de generar un instrumento de medición de las desapariciones que sea confiable. Esa para mí es la gran tragedia que se desprende del pasado viernes. Seguimos sin conocer, y lo más preocupante de todo es que ni siquiera el Gobierno conoce, una cifra exacta sobre desapariciones y se lleva a cabo también a través de un proceso sumamente opaco”, comentó.

También señaló que es necesario el acompañamiento de la sociedad civil y de colectivos de víctimas para dar certeza a las cifras.

Colectivos de víctimas y estrategia de búsqueda

En la entrevista, Escobar Anaya explicó que los colectivos de víctimas no son un grupo homogéneo y que tienen distintas estrategias y formas de relacionarse con las autoridades.

“Los colectivos de víctimas, en específico los colectivos de víctimas de desaparición en México, no pensemos que conforman un todo homogéneo. La realidad es que no existe una vocería única sobre los colectivos de víctimas y para mí eso es completamente entendible. “Al final del día muchas de estas víctimas organizadas se mueven con base a intereses particulares como sólo puede ser la búsqueda y la localización expedita de sus personas desaparecidas y eso incluye pues un montón de estrategias desde el acercamiento con las autoridades o desde luego, dependiendo de los contextos, la crítica a la inacción o a lo que estén haciendo las autoridades”, expresó.

El investigador agregó que muchas veces los colectivos realizan trabajo de campo que las autoridades no realizan, especialmente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.