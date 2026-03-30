Sheinbaum revela plan con privados para llevar combustible de Pemex a Cuba

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Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

México está en conversaciones con varias empresas privadas interesadas en comprar combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlos a compañías cubanas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina, al explicar que se trata de firmas dedicadas al transporte y a la exportación de hidrocarburos.

La mandataria señaló que hay varias empresas que se han acercado al Gobierno mexicano con el interés de comprar combustible a Pemex para llevarlo al sector privado de Cuba.

“Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba (…) Hay varias empresas, no solamente una”, afirmó Sheinbaum.

Sin revelar nombres, la jefa del Estado explicó que las compañías interesadas se dedican al transporte y a la exportación de hidrocarburos. Añadió que en Cuba existen empresas privadas, como cadenas hoteleras, que requieren estos combustibles y concretan acuerdos con esas firmas.

Sheinbaum subrayó que este tipo de operaciones no necesariamente implica un entendimiento directo entre ambos gobiernos. “No necesariamente es un acuerdo Gobierno-Gobierno”, detalló.

Sus declaraciones ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el domingo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a Cuba, luego de haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles.

A fines de febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la venta a Cuba de gas y otros combustibles podía ser autorizada si se destinaba al sector privado para sus actividades privadas.

En ese contexto, Sheinbaum explicó que el interés actual gira en torno a empresas privadas que buscan adquirir combustible de Pemex para comercializarlo con compañías cubanas.

El escenario coincide con cambios recientes dentro de la economía cubana. La pequeña y mediana empresa privada existe en la isla desde 2021, luego de más de medio siglo de prohibición oficial. Además, en marzo pasado, el gobierno de La Habana autorizó la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado.

Cuba enfrenta una fuerte necesidad de petróleo en medio de una prolongada crisis económica y política, agravada por la escasez de productos básicos y la multiplicación de apagones debido al bloqueo petrolero impuesto por Washington.

Este lunes, Rusia indicó que el petrolero Anatoly Kolodkin, cargado con 730 mil barriles de crudo, había ingresado a Cuba.

La interrupción del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor, ocurrió tras la operación militar con la que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero.

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