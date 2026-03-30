Verificación vehicular 2026 en Edomex y CDMX: ¿qué autos deben hacerla en abril?

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Verificación: calendario abril y fechas límite en Edomex y CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para este mes de abril, mediante el calendario de verificación vehicular para el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX) se dio a conocer los autos con las terminaciones en placas que tendrán que realizar su trámite, por lo que autoridades exhortan a los automovilistas a cumplir en tiempo para evitar sanciones.

Verificación vehicular 2026 en CDMX

En la Ciudad de México, los vehículos deberán cumplir con la verificación de emisiones vehiculares y la revisión de componentes de control ambiental cada semestre.

El calendario de la verificación vehicular CDMX 2026 también se organiza por color de engomado:

Rojo (terminación 3 o 4): marzo y abril

Verde (terminación 1 o 2): abril y mayo

Los vehículos que obtienen el holograma “00” (generalmente autos nuevos) quedan exentos de verificación por hasta 3 semestres posteriores, es decir, alrededor de 18 meses después de su primera verificación.

Casos para ampliar el periodo de verificación vehicular

Las autoridades de la CDMX establecen que se podrá ampliar el periodo de la verificación vehicular por 15 días naturales en los siguientes casos:

Si el vehículo obtuvo rechazo en los últimos 7 días de su periodo en el mismo verificentro Si el sistema de adeudos no refleja pagos recientes de infracciones en los últimos siete días del periodo

Asimismo, los vehículos nuevos o que cambien de placas deberán verificar dentro de los 180 días naturales posteriores a la expedición de la tarjeta de circulación.

Calendario de verificación vehicular 2026 en Edomex

Para el primer semestre, en el mes de abril la verificación vehicular 2026, las fechas quedan de la siguiente manera:

Engomado rojo (terminación 3 o 4) : marzo y abril. Fecha límite: 30 de abril

: marzo y abril. Fecha límite: 30 de abril Engomado verde (terminación 1 o 2): abril y mayo. Fecha límite: 30 de mayo

Las autoridades indicaron que los automovilistas deben respetar el calendario de verificación vehicular para evitar multas por verificación extemporánea.

Cómo agendar cita para verificación vehicular 2026

Para realizar el trámite de la verificación vehicular 2026 en Edomex, es obligatorio agendar una cita previa a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México:

https://citaverificacion.edomex.gob.mx

Se recomienda a los usuarios realizar el proceso con anticipación, ya que la disponibilidad en los verificentros puede disminuir conforme se acercan las fechas límite.

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con la verificación vehicular 2026 en tiempo y forma para evitar sanciones y contratiempos.

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