Sheinbaum desmiente a Infodemia: sí hubo una mujer tomando el sol en Palacio Nacional

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Foto: Captura de pantalla / Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a la polémica y reconoció que sí hubo una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional, con lo que desmintió la versión de Infodemia, que aseguró que los videos e imágenes que circulaban en redes sociales habían sido creados con inteligencia artificial.

Sheinbaum desmiente a Infodemia y reconoce que una mujer tomó el sol en Palacio Nacional

Durante la conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo, la mandataria federal fue cuestionada por el periodista Julio Sánchez, de Uno TV, sobre los videos que circularon en redes sociales, en los que se veía a una mujer tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional.

Al respecto, indicó que inicialmente se realizó una investigación interna para determinar si alguna persona había salido a tomar el sol, lo cual fue negado. Sin embargo, tras una revisión más detallada, se confirmó que sí hubo una mujer en esa zona del inmueble.

“Al principio el área correspondiente pidió información al área en donde esta está ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol, después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Confirmó que la mujer responsable fue identificada tras las indagatorias correspondientes y que, como resultado de este proceso, se procedió a imponerle una sanción conforme a los lineamientos establecidos, en atención a su conducta y a la gravedad del hecho.

“La persona fue sancionada y se le dijo que ‘oye, no puedes estar haciendo esto’” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, precisó que, si bien no existe una prohibición reglamentaria específica para asomarse a los balcones de Palacio Nacional, se debe tener mucho respeto por lo que significa el inmueble como patrimonio histórico.

“Hay que tener mucho respeto por lo que significa Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. (…) Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga ‘no puedes salir a tomar el sol en la ventana’. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa” Presidenta Claudia Sheinbaum.

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