Tras muerte del “Mencho”, AICM reporta 58 cancelaciones; afirma que opera con normalidad

AICM afirma que opera con normalidad.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) informó que este 23 de febrero de 2026 opera con normalidad en sus instalaciones, pese a que hasta las 11:00 horas se registran 58 vuelos cancelados y 11 demorados, con una afectación estimada de alrededor de 11 mil 100 pasajeros.

De acuerdo con Grupo Aeroportuario Marina, las terminales 1 y 2, así como los accesos viales al aeropuerto, se encuentran abiertos y funcionando regularmente.

¿Qué pasa con los vuelos en el AICM?

El reporte oficial señala que la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en el AICM operan conforme a sus itinerarios programados.

Sin embargo, algunas aerolíneas realizaron ajustes en horarios por decisión propia, lo que derivó en las cancelaciones y demoras registradas durante la mañana.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo directamente con su aerolínea antes de trasladarse a la terminal aérea.

Refuerzan seguridad en el aeropuerto

El AICM detalló que se desplegó un estado de fuerza de aproximadamente 5 mil 800 elementos para reforzar las tareas de seguridad y vigilancia dentro del perímetro aeroportuario.

Este operativo está integrado por personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) de la Secretaría de Marina, el Servicio de Protección Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y corporaciones de seguridad privada.

Desde la tarde del día anterior, el personal tiene la instrucción de fortalecer los controles de acceso y vigilancia, con el objetivo de salvaguardar la integridad de pasajeros, instalaciones y aeronaves.

Hasta el momento, las autoridades reportan que las condiciones de seguridad son normales y no se ha presentado ninguna eventualidad.

¿Qué ocurre en otros aeropuertos?

Grupo Aeroportuario Marina informó que en el resto de los aeropuertos que integran la Red Marina también se robustecieron las medidas de seguridad, manteniendo operaciones regulares y coordinación permanente con autoridades federales y locales.

La administración aeroportuaria reiteró su compromiso con la seguridad de pasajeros, usuarios e infraestructura en las terminales que opera.

