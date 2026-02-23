México suma 369 homicidios en tercera semana de febrero; Guanajuato y Sinaloa encabezan denuncias

GENERANDO AUDIO...

Violencia no para. Foto: UnoTV

En México se denunciaron 369 homicidios durante la tercera semana de febrero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los estados que lideraron las cifras fueron Guanajuato con 36 y Sinaloa con 34 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 106 homicidios, de los cuales 61 ocurrieron el sábado 21 de febrero, y 45 el domingo 22 de febrero.

Del lunes 16 de febrero al domingo 22 de febrero de 2026, la SSPC reportó 369 asesinatos, lo que representa un aumento de 16.77% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 316 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, los estados que mayor número de homicidios concentraron fueron:

Guanajuato: 36

Sinaloa: 34

Homicidios por día y estados con más denuncias

16 de febrero: 43

Veracruz: 7

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

17 de febrero: 41

Sinaloa: 4

Chihuahua: 3

Guanajuato: 2

18 de febrero: 50

Guanajuato: 8

Sinaloa: 5

Chihuahua: 4

19 de febrero: 63

Chihuahua: 7

Guanajuato: 6

Sinaloa: 6

20 de febrero: 66

Guanajuato: 7

Sinaloa: 6

Veracruz: 5

21 de febrero: 61

Guanajuato: 6

Sinaloa: 6

Baja California: 6

22 de febrero: 45

Chihuahua: 5

Guanajuato: 3

Sinaloa: 3

Total en la semana: 369

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 34 mil 221 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato sigue siendo el estado más violento

Guanajuato sigue encabezando las cifras de homicidios en México. Tan sólo en la tercera semana de febrero, la entidad registró 36 crímenes de este tipo.

El viernes 20 de febrero se reportó el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres jóvenes de entre 15 y 20 años en Apaseo el Alto.

Los cuerpos de los hombres, hallados en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Jerécuaro se encontraban maniatados y con disparos de arma de fuego.

De la misma manera, el mismo día, se reportó el asesinato de un hombre en Irapuato, en la colonia Playa Azul.