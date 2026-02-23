Muerte del “Mencho” desataría violencia, advierte experto en seguridad

GENERANDO AUDIO...

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría detonar una ola de violencia en Jalisco, Michoacán y otras entidades, advirtió el especialista en seguridad Alberto Capella.

En entrevista en A las nueve en Uno, Capella señaló que el primer efecto será una lucha interna por el liderazgo del CJNG, organización con presencia en 29 estados.

“Lo primero que vamos a esperar es esa lucha por el cártel que seguramente va a traer niveles de violencia en el epicentro del asunto que es Jalisco y Michoacán de manera relevante… este cártel de Jalisco es mucho más poderoso, tiene presencia en 29 entidades federativas”. Alberto Capella, especialista en seguridad.

Capella explicó que al interior del CJNG existen al menos tres posibles bloques que disputarían el control:

Familiares de Oseguera Cervantes

Operadores armados del grupo

Estructuras que controlan los recursos financieros

Otro de los efectos que se verán tras la muerte del “Mencho”, sería una disputa territorial con grupos locales en distintas regiones del país, advirtió el experto en seguridad.

“El segundo efecto que también es muy preocupante que pudiera generar violencia en otras entidades es la disputa territorial del cártel de Jalisco o las células del cartel de Jalisco con grupos delincuenciales eminentemente locales”. Alberto Capella, especialista en seguridad

Capella mencionó que existen alrededor de 170 organizaciones criminales regionales que podrían intentar aprovechar la muerte del “Mencho” para arrebatarles algunas actividades delictivas.

