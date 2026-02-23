FGR certifica identidad del “Mencho” con prueba de ADN

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación genética del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, tras el operativo federal realizado el domingo 22 de febrero en Jalisco. La autoridad informó que los estudios periciales fueron realizados por personal especializado como parte de las investigaciones abiertas por delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la institución, el trabajo científico permitió corroborar oficialmente la identidad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido durante un despliegue encabezado por fuerzas federales en el municipio de Talpa de Allende, una zona considerada de influencia del grupo criminal.

FGR confirma identificación genética del “Mencho”

La FGR detalló que las diligencias están a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se integran las carpetas correspondientes. El Ministerio Público Federal ordenó reconocimientos y necropsias a tres personas que perdieron la vida durante el traslado a la Ciudad de México.

Además, personal ministerial y pericial viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para realizar el levantamiento, procesamiento e identificación formal de otros cuerpos localizados en el lugar de los hechos.

Como parte del operativo, el Gabinete de Seguridad puso a disposición de la autoridad federal armamento diverso, entre lo que se incluye:

Fusiles con accesorios lanzagranadas

Fusil Barrett

Lanzacohetes

Armas cortas

Cartuchos útiles

Granadas y granadas de mortero

También fueron presentadas dos personas señaladas como posibles integrantes de una organización criminal, cuya situación jurídica será determinada conforme a derecho.

Contexto del operativo contra el CJNG en Jalisco

Funcionarios federales confirmaron que el operativo en Talpa de Allende derivó en la muerte del “Mencho”, por quien autoridades de México y Estados Unidos ofrecían recompensas millonarias.

Tras los hechos, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos en distintas entidades del país.

En Jalisco, civiles armados bloquearon vialidades en Tapalpa, lo que provocó enfrentamientos con corporaciones de seguridad. Autoridades estatales informaron que varios vehículos fueron incendiados y atravesados en distintos puntos para impedir el paso.

En Michoacán, se reportaron bloqueos en al menos 21 puntos, incluyendo regiones como Tierra Caliente, Occidente y zona Lacustre. En otras entidades como Aguascalientes, Colima y Guanajuato, también se registraron afectaciones viales que, según autoridades, fueron controladas mediante patrullajes y presencia policial.

En Tamaulipas, particularmente en Reynosa y Miguel Alemán, hubo bloqueos y quema de vehículos en zonas urbanas y carreteras estratégicas. También se reportaron incidentes en Guerrero y Sinaloa, donde se reforzó la seguridad para restablecer la circulación y proteger a la población.

¿Quién era Nemesio Oseguera Cervantes?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el “Mencho”, tenía 59 años. Nació en Aguililla, Michoacán. De acuerdo con investigaciones oficiales, inició como policía en el sur de Sinaloa antes de integrarse al Cártel Milenio.

Tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la estructura que más tarde sería identificada como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización señalada por autoridades nacionales e internacionales por tráfico de drogas y expansión territorial en distintos estados del país.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) había señalado que el CJNG operaba redes de producción y distribución de narcóticos a gran escala.

