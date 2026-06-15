México registra 268 homicidios en segunda semana de junio; Guanajuato encabeza cifras con 29

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Homicidios en México. Foto: Cuartoscuro

Durante la segunda semana de junio de 2026, México registró 268 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 29 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 123 homicidios en el país: 38 casos el viernes 12 de junio, 36 el sábado 13 y 49 el domingo 14.

La SSPC registró 268 asesinatos entre el lunes 8 y el domingo 14 de junio de 2026, lo que representa una disminución de 6.94% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 288 casos.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 29

Homicidios por día y estados con más denuncias

8 de junio: 38

Guanajuato: 4

Baja California: 4

Sinaloa: 3

9 de junio: 38

Guanajuato: 5

Baja California: 4

Sinaloa: 3

10 de junio: 39

Guanajuato: 3

Baja California: 3

Sinaloa: 3

11 de junio: 30

Guanajuato: 4

Baja California: 3

Sinaloa: 3

12 de junio: 38

Guanajuato: 3

Baja California: 2

Sinaloa: 1

13 de junio: 36

Guanajuato: 5

Guerrero: 3

Sinaloa: 2

14 de junio: 49

Ciudad de México: 6

Guanajuato: 5

Guerrero: 4

Total en la semana: 268

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 39 mil 223 homicidios.

Guanajuato vuelve a encabezar cifras

Guanajuato volvió a encabezar las cifras semanales de homicidios en México, al registrar 29 casos de este delito del 8 al 14 de junio de 2026.

Las fechas con mayor número de casos reportados en la entidad fueron el martes 9, sábado 13 y domingo 14 de junio con cinco denuncias de este tipo cada día.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en comparación con enero, cuando se registraron 99, o marzo, cuando se contabilizaron 77.

En lo que va de junio, la entidad suma 47 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio (con corte hasta el día 14): 47

¿Cuántos homicidios se registran en México en lo que va de junio?

Del 1 al 14 de junio en México se contabilizan 556 homicidios.

Los estados que concentran el mayor número de casos, hasta el momento, son los siguientes:

Guanajuato: 57

Sinaloa: 47

Estado de México; 42

Michoacán: 34

Guerrero: 34

Chihuahua: 34

Baja California: 32

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 8 mil 049 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 726, seguido por Baja California con 598 y Chihuahua con 596.

Guanajuato: 726

Baja California: 598

Chihuahua: 596

Sinaloa: 557

Estado de México: 494

Morelos: 468

Veracruz: 431

Guerrero: 429

Oaxaca: 381

Jalisco: 370

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 25

San Luis Potosí: 23

Baja California Sur: 21

Durango: 19

Yucatán: 13

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