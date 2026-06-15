Laura Itzel Castillo será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres: Sheinbaum

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Laura Itzel Castillo, próxima secretaria de las Mujeres. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres será Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Actualmente, la dependencia está a cargo de Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Sheinbaum anuncia a Laura Itzel Castillo como próxima titular de la Secretaría de las Mujeres

Durante la conferencia mañanera de este lunes 15 de junio, la mandataria federal fue cuestionada sobre la ausencia de una titular en la Secretaría de las Mujeres, a casi dos meses de que Citlalli Hernández dejara el cargo para “ayudar a Morena”.

En respuesta, señaló que la dependencia se encuentra a cargo de Ingrid Gómez Saracibar, quien se desempeña como subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias. No obstante, adelantó que, una vez que concluya sus funciones en el Senado de la República, Laura Itzel Castillo asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

“Está encargada de la Secretaría, Ingrid Gómez, ella es subsecretaria. Les puedo dar el adelanto de una vez, una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Precisó que la legisladora aún define la fecha en que podrá incorporarse como la segunda titular en la historia de la Secretaría de las Mujeres. Además, sostuvo que las labores de la dependencia federal continúan desarrollándose y que no se han suspendido.

“Ella está definiendo las fechas. Mientras tanto se siguen desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas, es decir, siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los Centros Libres, la Cartilla, en fin, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y Laura Itzel, en el momento en el que se pueda incorporar, pues ya se incorpora como secretaria de las Mujeres” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Castillo Juárez agradece nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum

Mediante sus redes sociales, Laura Itzel Castillo expresó que se siente honrada por la confianza depositada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora señaló que, cuando concluya el segundo año legislativo, ha sido invitada y convocada por la mandataria federal para asumir nuevas responsabilidades dentro de la administración pública.

En su mensaje, indicó que enfocará sus esfuerzos en impulsar una sociedad paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres.

Además, destacó que México ha sido pionero en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y sostuvo que es necesario continuar impulsando la agenda feminista promovida por la primera presidenta del país.

¿Cuándo asumirá Laura Itzel Castillo el cargo de secretaria de las Mujeres?

Sheinbaum Pardo sostuvo que Laura Itzel Castillo asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

El segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura comprende del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026. En ese sentido, Laura Itzel Castillo se incorporará al Gobierno Federal a partir del 1 de septiembre de 2026.

¿Quién será la suplente de Laura Itzel Castillo en el Senado de la República?

Laura Itzel Castillo tiene como suplente en el Senado de la República a Blanca Ellizabeth Fiesco Díaz. Por ello, una vez que solicite licencia para separarse de su escaño y asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, corresponderá a Fiesco Díaz ocupar la curul durante el periodo que dure dicha licencia.

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