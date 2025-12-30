Científicos de la UNAM desarrollan una vacuna terapéutica contra cáncer de mama

GENERANDO AUDIO...

Un equipo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró fabricar una vacuna terapéutica capaz de curar el cáncer de mama, a través de la eliminación de la metástasis (propagación de células cancerosas desde su lugar de origen) y la generación de una memoria inmunológica que evita la reaparición de la enfermedad en modelos experimentales.

La investigación a cargo de especialistas de la Facultad de Química y del Instituto de Investigaciones Biomédicas, creó una serie de biológicos conocidos como Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs) que permiten generar inmunidad tras detectar una parte específica del virus, incluso en fases avanzadas de la enfermedad.

En los ejemplares de laboratorio, una sola inyección terapéutica fue suficiente para erradicar los tumores y prevenir su regreso.

¿Cómo funciona la vacuna terapéutica contra el cáncer de mama desarrollada por la UNAM?

De acuerdo con los investigadores, una de las principales innovaciones de las BEVs es su capacidad de adaptarse al carácter cambiante del cáncer. Las células tumorales modifican constantemente su genoma y su comportamiento, lo que dificulta atacarlas con tratamientos convencionales o vacunas tradicionales. Frente a este reto, las BEVs contienen miles de versiones mutadas de antígenos asociados al cáncer, lo que permite al sistema inmune identificar y eliminar las células malignas de manera más eficiente.

Este enfoque no sólo activa las defensas del organismo, sino que también genera una memoria inmunológica duradera. En los modelos experimentales, el sistema inmune permaneció preparado para atacar nuevamente el cáncer incluso años después, una característica clave que podría traducirse en menores recaídas en humanos.

El equipo universitario probó esta tecnología en un modelo de cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y difíciles de tratar, que afecta principalmente a mujeres jóvenes. Este tipo de cáncer suele generar tumores de rápido crecimiento y metástasis, especialmente en los pulmones. Sin embargo, las vacunas lograron eliminar tanto el tumor primario como la propagación de la enfermedad.

El cáncer de mama es actualmente una de las principales causas de muerte en mujeres. En México, esta enfermedad es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, ya que se estima que provoca cerca de 9.9 fallecimientos por cada 100 mil mujeres. Tan sólo en 2022, murieron 7 mil 888 personas por esta causa y casi todas fueron mujeres, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Cuánto costará la vacuna contra el cáncer de mama desarrollada por la UNAM?

La vacuna terapéutica contra el cáncer de mama desarrollada por la UNAM representan una alternativa económica frente a tratamientos como la quimioterapia, radioterapia o la inmunoterapia; pues según los científicos su costo será menor al de dichos procesos curativos que de acuerdo con MetLife ostentan entre 100 mil a 350 mil pesos.

A diferencia de estas opciones, las vacunas génicas desarrolladas por la UNAM podrían adaptarse fácilmente a plataformas clínicas existentes y aplicarse de forma menos invasiva.

Finalmente, los investigadores agregaron que esta tecnología tiene el potencial de utilizarse en cualquiera de los más de 220 tipos de cáncer conocidos; pues ya se han obtenido resultados positivos en modelos de melanoma y actualmente se trabaja en estudios para leucemia.

