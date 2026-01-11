UNAM lanza convocatoria para Licenciatura 2026 y amplía su oferta académica

GENERANDO AUDIO...

Licenciatura UNAM 2026: convocatoria, registro y oferta académica. Foto: archivo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio inicio formal al proceso del Concurso de Selección para nivel Licenciatura 2026, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1, con espacios disponibles en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus dos modalidades.

La convocatoria UNAM Licenciatura 2026 se publicará el 12 de enero de 2026 y podrá consultarse en el sitio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Este anuncio marca el inicio del proceso para miles de aspirantes interesados en ingresar a la máxima casa de estudios del país.

Fechas clave del Concurso de Selección UNAM 2026

La UNAM informó que el registro de aspirantes vía Internet se llevará a cabo del 23 de enero al 3 de febrero de 2026, periodo durante el cual las personas interesadas deberán crear una cuenta, capturar sus datos y descargar la ficha de depósito correspondiente.

El pago por derecho a examen deberá realizarse del 23 de enero al 5 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el instructivo oficial. Posteriormente, las y los aspirantes deberán cumplir con cada una de las etapas del proceso, sin omitir pasos, para garantizar su participación en el concurso de selección UNAM.

La aplicación del examen en línea se realizará del 23 de mayo al 10 de junio de 2026, mientras que la publicación de resultados está programada para el 17 de julio de 2026.

UNAM amplía su oferta académica en las ENES

Para el ciclo 2026-2027, la UNAM destacó una expansión relevante en su oferta académica e infraestructura, con el inicio de actividades de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca, donde se impartirán las licenciaturas en Administración, Contaduría, Historia, Informática y Negocios Internacionales.

Además, la institución incorporará ocho nuevas licenciaturas en modalidad escolarizada en las ENES León, Juriquilla, Morelia y Mérida, fortaleciendo su presencia regional y ampliando las opciones educativas fuera de la Ciudad de México.

Nuevas licenciaturas por sede regional

En la ENES León, ubicada en el Bajío, se integrarán las licenciaturas en Comunicación y Relaciones Internacionales, que se suman a su oferta en áreas como salud y desarrollo territorial.

La ENES Juriquilla, reconocida por su enfoque en ciencia y tecnología, abrirá en 2026 las carreras de Ingeniería en Computación y Psicología, ampliando su impacto académico en la región.

En la ENES Morelia, se incorporarán las licenciaturas en Administración y Derecho, mientras que la ENES Mérida iniciará con los programas de Ingeniería en Computación y Biología, orientados al desarrollo científico del sureste del país.

Educación pública y expansión universitaria

La UNAM señaló que esta ampliación de la oferta académica permite que más jóvenes accedan a educación superior pública, laica y gratuita sin necesidad de migrar a otras entidades, fortaleciendo la formación profesional en las regiones.

Con este proceso, la convocatoria UNAM Licenciatura 2026 refrenda el compromiso de la institución con la formación académica basada en la ciencia, el pensamiento crítico, las humanidades y la cultura, en un contexto de transformación social y educativa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.