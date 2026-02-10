Suspenden de forma indefinida estética dentro del Senado de la República

GENERANDO AUDIO...

Suspenden salón de belleza en el Senado. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Senado de la República suspendió la operación de un salón de belleza al interior del recinto legislativo, luego de la polémica generada por la prestación de este servicio. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, informó que se realizará una revisión completa de los servicios que operan dentro de la Cámara Alta.

De acuerdo con Mier Velazco, el servicio de estética queda suspendido de manera indefinida, aunque precisó que la relación mercantil con la persona que lo prestaba no ha sido cancelada, ya que se trataba de un servicio pagado directamente por quienes lo utilizaban.

“Queda suspendido el servicio. Miren, la propia persona que ofrecía este servicio, que cobraba por este servicio, mediante una relación mercantil, las senadoras pagaban, hacían uso de ellos, pero a raíz de esto seguramente ella no ha de estar en una situación cómoda”, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, Senado

Tras el debate público, Ignacio Mier Velazco señaló que la decisión incluye una evaluación integral de espacios y servicios disponibles para senadores, trabajadores y visitantes del Senado. La revisión buscará aclarar qué servicios están autorizados, bajo qué condiciones y con qué criterios operan.

“Una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado de la República y de la gente que nos visita”, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, Senado

Oposición exige cierre definitivo del salón de belleza

Desde la oposición, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, pidió el cierre definitivo del servicio. Argumentó que la existencia de una estética en el Senado no está justificada y puede ser percibida como un privilegio, en un contexto donde la mayoría de los trabajadores del país no cuenta con servicios similares en sus centros laborales.

“En este caso en particular de la estética, lo que nosotros respetuosamente hemos sugerido es que se suspenda ese servicio que nos parece no está justificado y que finalmente los ciudadanos no van a aceptar el que los senadores, las senadoras tengan privilegios que no tienen la inmensa mayoría de la gente en sus centros de trabajo”, Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, calificó como incongruente la reapertura del salón, al recordar que en 2018 Morena decidió cerrarlo.

“Algo que se pudo haber tomado en cuenta a todos los grupos parlamentarios o mínimo a la comisión de administración, pues no se tomó en cuenta a nadie, entonces sigue en el aire, pues, quién lo autorizó, quién hizo uso de este salón de belleza”, Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, Senado

