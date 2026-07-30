¿Saldrás a carretera? Así se pagarán las casetas de Capufe desde este jueves

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Esto cambiará en el Servicio de Telepeaje IAVE. Foto: Cuartoscuro

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos del Servicio de Telepeaje IAVE en plazas de cobro con los que se regirá el sistema de cobro electrónico en autopistas y puentes administrados por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Si bien no se anuncian cambios inmediatos para los automovilistas ni la eliminación del pago en efectivo, sí se establece el marco normativo que regulará el funcionamiento del servicio de telepeaje en carreteras de Capufe a partir del jueves 30 de julio de 2026.

🛣️ DOF 29-07-26 | Publican lineamientos del servicio de telepeaje IAVE de CAPUFE



🚗 El Diario Oficial de la Federación publicó los Lineamientos del Servicio de Telepeaje IAVE de CAPUFE, con el propósito de regular la administración y operación del sistema de pago electrónico en… pic.twitter.com/ThZW1rNmCp — Revista Legislatura (@Rlegislatura) July 29, 2026

¿Qué establecen los nuevos lineamientos del IAVE?

El documento oficial precisa que el servicio de Telepeaje IAVE se presta mediante un dispositivo electrónico de pago (TAG IAVE) con sistema de identificación automática de vehículos.

Asimismo, señala que las personas interesadas en obtener un TAG deberán adquirirlo a través del Portal IAVE, en la pagina de internet iave.capufe.gob.mx o en las plazas de cobro operados por Capufe. Su compra implica la aceptación de los lineamientos y de las responsabilidades derivadas de su uso.

Cuando no se cuente con esta tarjeta electrónica, deberá realizarse el pago de la tarifa vigente conforme al tipo de vehículo, directamente al personal de cabina, en los carriles multimodal de cada Plaza de Cobro.

Entre las principales disposiciones destacan:

El TAG IAVE es de uso personal e intransferible

Debe colocarse correctamente en el parabrisas del vehículo registrado para garantizar su lectura

para garantizar su lectura Se pagará el costo del peaje mediante dos modalidades: prepago simple y pospago, asociado a una tarjeta bancaria

La persona usuaria es responsable de mantener actualizada la información de su cuenta en el Portal IAVE

Si cambia de vehículo, sustituye el parabrisas o el dispositivo resulta dañado, deberá dar de baja el TAG en el Portal IAVE antes de utilizar uno nuevo

en el Portal IAVE antes de utilizar uno nuevo Si el TAG presenta daños ocasionados por manipulación o mal uso, el usuario deberá adquirir otro dispositivo y cubrir su costo

Los lineamientos también indican que el TAG IAVE tiene una vida útil estimada de cinco años, aunque podrá ser cancelado antes si el sistema detecta un uso indebido.

¿Cómo funciona el telepeaje IAVE?

Los lineamientos describen el funcionamiento del sistema: al acercarse un vehículo a un carril de telepeaje, una antena detecta el TAG instalado en el parabrisas, identifica el tipo de vehículo, calcula la tarifa correspondiente y verifica que el dispositivo tenga saldo suficiente o una tarjeta bancaria registrada para realizar el cargo automático.

Este proceso permite que el vehículo continúe su marcha sin detenerse completamente, reduciendo los tiempos de espera en las plazas de cobro.

Capufe destaca que el sistema ofrece beneficios como:

Agilizar el tránsito en las plazas de cobro

Reducir el manejo de efectivo

Incrementar la seguridad al disminuir riesgos de robo o fraude

Favorecer la interoperabilidad entre distintas redes de autopistas concesionadas mediante un mismo dispositivo electrónico

¿Cómo se relaciona con la modernización de las casetas?

La publicación de estos lineamientos coincide con la estrategia de modernización que Capufe y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impulsan en la red federal de autopistas.

Como informó previamente UnoTV.com, el organismo concluyó recientemente la instalación de sistemas de telepeaje en los mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro que opera, como parte del proyecto para agilizar el tránsito y avanzar hacia un modelo denominado “Cero Efectivo”.

No obstante, el aviso publicado en el DOF no establece todavía una fecha para eliminar el pago en efectivo, ni modifica las tarifas de peaje o los requisitos para circular. Su alcance consiste en formalizar las reglas de operación del Servicio de Telepeaje IAVE y que también se pueden consultar en esta liga o en la normateca de Capufe.

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