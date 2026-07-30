Adán Augusto reaparece y evita hablar de presunta investigación en EE.UU.: “No doy declaraciones”

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Senador de Morena, Adán Augusto López. Foto: Cuartoscuro

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, reapareció este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de tres semanas fuera de la vida pública. Cuestionado sobre una presunta investigación en Estados Unidos relacionada con huachicol fiscal y sobre versiones de un supuesto retiro de su visa estadounidense, el legislador evitó responder y se limitó a decir que no daría declaraciones.

Adán Augusto rechaza hablar sobre versiones en su contra

A su llegada al Patio del Federalismo del Senado de la República, Adán Augusto López fue abordado por representantes de los medios de comunicación.

Los reporteros le preguntaron sobre los señalamientos de una presunta investigación en Estados Unidos por un supuesto caso de huachicol fiscal, así como por los rumores de que habría perdido su visa para ingresar a ese país.

“Ya saben que no doy declaraciones. ¿Qué lo están investigando en Estados Unidos? No doy declaraciones Pero, cuéntenos ¿por qué están esos rumores en su contra? No doy declaraciones, muchas gracias Hay rumores de que no tiene visa senador, que lo están investigando No, yo no doy declaraciones muchas gracias”

Los señalamientos contra Adán Augusto

Desde hace meses, alrededor del senador morenista corren rumores de presuntos nexos con el huachicol fiscal. En febrero de este año, Adán Augusto López negó categóricamente algún tipo de relación con el robo de hidrocarburo.

“Me preguntaban de una nota de huachicol fiscal, yo les puedo asegurar que, en ese asunto, que en realidad no debería llamarse huachicol fiscal porque es contrabando, yo no tengo el menor involucramiento”, Adán Augusto López, senador de Morena

En aquel momento, Adán Augusto López aseguró que, de existir una indagatoria formal en su contra, él ya habría acudido a rendir declaración ante las autoridades correspondientes.

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