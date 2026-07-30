SEP ordena cerrar escuelas “militarizadas”; no debe operar ninguna

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Escuelas militarizadas enfrentarán clausura definitiva. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, al comenzar el ciclo escolar 2026-2027, no deberá operar ninguna institución educativa que se presente como “militar”, “militarizada” o que utilice denominaciones similares.

La dependencia dio seguimiento a la comunicación emitida el 24 de julio de 2026, relacionada con supuestas instituciones que ofrecen servicios educativos bajo este tipo de modalidades.

SEP suspenderá escuelas “militarizadas” en el ciclo 2026-2027

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que las autoridades deberán actuar cuando detecten instituciones que operen o se promocionen como escuelas militarizadas.

En estos casos, procederá la suspensión de sus actividades, por lo que los planteles involucrados no podrán continuar ofreciendo servicios al inicio del nuevo ciclo escolar.

Además, deberán comenzar los procedimientos administrativos correspondientes para determinar su situación y avanzar hacia su clausura definitiva.

La medida, emitida en un comunicado, incluye a las instituciones que utilicen denominaciones relacionadas con modelos militares o militarizados, de acuerdo con el seguimiento anunciado por la dependencia federal.

Escuelas militarizadas enfrentarán clausura definitiva

La autoridad educativa indicó que la suspensión de actividades será acompañada por procesos administrativos contra los establecimientos que sean detectados bajo estas denominaciones o modalidades.

El objetivo es que ninguna institución que se ostente como militarizada se encuentre en funcionamiento cuando inicie el ciclo escolar 2026-2027.

La SEP mantendrá el seguimiento a estos casos. Las instituciones identificadas deberán suspender operaciones y enfrentar el procedimiento para su clausura definitiva.