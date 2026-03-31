INE anuncia cierre de módulos de atención en toda la República del 1 al 6 de abril

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INE anuncia cierre de módulos de atención en todo el país. Foto: Archivo/Getty

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la suspensión temporal de servicios en los Módulos de Atención Ciudadana(MAC) a nivel nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre iniciará a partir de las 14:00 horas del miércoles 1 de abril de 2026 y se extenderá hasta el lunes 6 de abril, cuando se reanudarán las actividades en horarios habituales.

Más de 840 módulos suspenderán actividades

La medida, aprobada por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), aplicará en más de 840 módulos instalados en todo el país, en apego a los calendarios oficiales de días de asueto.

Durante este periodo, quedarán temporalmente suspendidos los servicios relacionados con:

Inscripción al Padrón Electoral

Actualización de datos

Reposición de la Credencial para Votar

Sistema de citas también será suspendido

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el sistema de citas electrónicas no asignará turnos durante los días en los que se mantenga el cierre, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar previsiones.

Asimismo, el instituto exhortó a las personas que ya cuentan con citas programadas a verificar su estatus y consultar información oficial a través de sus canales institucionales.

Servicios se reanudarán el 6 de abril

El organismo electoral detalló que los servicios se restablecerán de manera normal el lunes 6 de abril, en los horarios habituales de atención.

El Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada mediante su portal oficial y evitar contratiempos en la realización de trámites.

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