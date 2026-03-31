Derrame en el Golfo de México: van más de 825 toneladas de residuos contaminados recolectados
Más de 825 toneladas de residuos con hidrocarburos han sido recolectadas hasta el 30 de marzo tras el derrame registrado desde el 2 de marzo en costas del Golfo de México. Las principales afectaciones se registran en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde autoridades mantienen operativos de contención, limpieza e investigación ante el continuo arribo de material contaminante.
Continúa el recale de crudo en costas del Golfo
Aunque las labores avanzan, el problema no está contenido del todo. Autoridades reportan que el hidrocarburo sigue llegando de forma intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas.
Hasta ahora:
- 39 playas han sido atendidas
- También se intervino 1 manglar y 1 estero
- Se han cubierto más de 630 kilómetros de costa
El material que llega es descrito como “intemperizado”, es decir, ya alterado por condiciones ambientales.
El Grupo Interinstitucional (GI) que atiende el derrame informó que hasta el 30 de marzo se habían reportado 42 toneladas recolectadas de residuos en playas y 785 toneladas acumuladas; y 0.6 toneladas recolectadas en el mar y 40.6 toneladas acumuladas.
Más de 3 mil elementos y equipo desplegado
Para enfrentar la contingencia, se mantiene un despliegue amplio en mar y tierra:
- Más de 3 mil elementos
- 47 buques y embarcaciones
- 48 vehículos
- 7 aeronaves
- Drones aéreos y submarinos
- Barreras de contención en zonas clave
En la zona de Cantarell, incluso se realizan trabajos específicos como dispersión mecánica y revisión de ductos para descartar daños.
¿Qué provoca que el crudo siga llegando?
Factores como frentes fríos, oleaje y viento están empujando el hidrocarburo hacia zonas más cercanas a la costa, lo que explica por qué el problema persiste.
Además, se detectó la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a Coatzacoalcos, lo que activó nuevas acciones de contención.
Impacto y apoyo en comunidades
La contingencia ya genera preocupación en comunidades costeras, especialmente por afectaciones a:
- Pesca
- Turismo
- Salud
Ante esto, se reportan apoyos por 35 millones de pesos destinados a pescadores, servicios médicos y suministro de combustible, además de empleos temporales para labores de limpieza.
Investigan el origen del derrame
En paralelo, sigue la investigación para determinar qué provocó el derrame.
- Se han revisado 7 de 13 buques en la zona
- Otros seis están en proceso de localización e inspección internacional
Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales.
Las sanciones podrían incluir:
- Hasta 9 años de prisión
- Multas económicas
- Reparación del daño ambiental
Recomendaciones a la población
Ante la presencia de hidrocarburos en playas, autoridades piden:
- Evitar el contacto con material contaminado
- Reportar hallazgos
- Respetar zonas acordonadas
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.