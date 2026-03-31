Derrame en el Golfo de México: van más de 825 toneladas de residuos contaminados recolectados

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Limpieza de hidrocarburos. Foto: Cuartoscuro

Más de 825 toneladas de residuos con hidrocarburos han sido recolectadas hasta el 30 de marzo tras el derrame registrado desde el 2 de marzo en costas del Golfo de México. Las principales afectaciones se registran en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde autoridades mantienen operativos de contención, limpieza e investigación ante el continuo arribo de material contaminante.

Continúa el recale de crudo en costas del Golfo

Aunque las labores avanzan, el problema no está contenido del todo. Autoridades reportan que el hidrocarburo sigue llegando de forma intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas.

Hasta ahora:

39 playas han sido atendidas

También se intervino 1 manglar y 1 estero

Se han cubierto más de 630 kilómetros de costa

El material que llega es descrito como “intemperizado”, es decir, ya alterado por condiciones ambientales.

El Grupo Interinstitucional (GI) que atiende el derrame informó que hasta el 30 de marzo se habían reportado 42 toneladas recolectadas de residuos en playas y 785 toneladas acumuladas; y 0.6 toneladas recolectadas en el mar y 40.6 toneladas acumuladas.

Más de 3 mil elementos y equipo desplegado

Para enfrentar la contingencia, se mantiene un despliegue amplio en mar y tierra:

Más de 3 mil elementos

47 buques y embarcaciones

48 vehículos

7 aeronaves

Drones aéreos y submarinos

Barreras de contención en zonas clave

En la zona de Cantarell, incluso se realizan trabajos específicos como dispersión mecánica y revisión de ductos para descartar daños.

¿Qué provoca que el crudo siga llegando?

Factores como frentes fríos, oleaje y viento están empujando el hidrocarburo hacia zonas más cercanas a la costa, lo que explica por qué el problema persiste.

Además, se detectó la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a Coatzacoalcos, lo que activó nuevas acciones de contención.

Impacto y apoyo en comunidades

La contingencia ya genera preocupación en comunidades costeras, especialmente por afectaciones a:

Pesca

Turismo

Salud

Ante esto, se reportan apoyos por 35 millones de pesos destinados a pescadores, servicios médicos y suministro de combustible, además de empleos temporales para labores de limpieza.

Investigan el origen del derrame

En paralelo, sigue la investigación para determinar qué provocó el derrame.

Se han revisado 7 de 13 buques en la zona

Otros seis están en proceso de localización e inspección internacional

Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales.

Las sanciones podrían incluir:

Hasta 9 años de prisión

Multas económicas

Reparación del daño ambiental

Recomendaciones a la población

Ante la presencia de hidrocarburos en playas, autoridades piden:

Evitar el contacto con material contaminado

Reportar hallazgos

Respetar zonas acordonadas

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