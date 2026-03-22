Viajas al Mundial 2026: cómo exigir compensación por demoras o cancelaciones de vuelos

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Si tu vuelo se retrasa o cancela podrías recibir esta compensación. Foto: Archivo

A poco más de dos meses y días para el arranque del Mundial 2026, Profeco anunció las medidas para proteger a pasajeros ante demoras o cancelaciones de vuelos. Las autoridades recordaron que las aerolíneas tienen hasta 10 días naturales para indemnizar afectaciones atribuibles a su operación.

El incremento en la demanda de vuelos por la Copa Mundial de la FIFA 2026 anticipa una alta afluencia en aeropuertos del país. Ante posibles retrasos por fallas técnicas, condiciones meteorológicas o ajustes operativos, las personas pasajeras cuentan con derechos establecidos en la ley.

¿Qué hacer ante demoras en vuelos durante el Mundial 2026?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que, cuando un retraso sea responsabilidad de la aerolínea —por mantenimiento, fallas técnicas o problemas operativos—, la empresa debe informar de inmediato la causa mediante medios electrónicos o en el área de abordaje.

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, las compensaciones varían según el tiempo de demora:

Más de 1 hora y menos de 4 horas: Descuentos para vuelos posteriores al mismo destino Alimentos y bebidas

Más de 2 horas y menos de 4 horas: Compensación mínima del 7.5% del costo del boleto



Estas medidas aplican únicamente cuando la causa del retraso es atribuible a la aerolínea.

Cancelaciones o retrasos mayores a 4 horas: opciones para pasajeros

Si la demora supera las cuatro horas o el vuelo es cancelado, las personas afectadas pueden elegir entre distintas alternativas:

Reembolso del boleto o la parte no utilizada, más una indemnización mínima del 25%

o la parte no utilizada, más una indemnización mínima del Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, con alimentos, hospedaje y traslado terrestre si aplica

en el primer vuelo disponible, con alimentos, hospedaje y traslado terrestre si aplica Reprogramación del vuelo, junto con una indemnización no menor al 25% del costo del boleto

Estas opciones deben ser ofrecidas directamente por la aerolínea, sin costo adicional para el pasajero.

¿Cuánto tiempo tienen las aerolíneas para pagar indemnizaciones?

La Profeco señaló que las aerolíneas cuentan con un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación para cubrir compensaciones o indemnizaciones económicas.

Sin embargo, los servicios como alimentos, bebidas y hospedaje deben proporcionarse de manera inmediata durante el retraso o cancelación.

Cambios en itinerarios: lo que deben informar las aerolíneas

En caso de modificaciones en el itinerario, las aerolíneas están obligadas a notificar a los pasajeros con al menos 24 horas de anticipación.

La información debe comunicarse a través de:

Llamadas telefónicas

Correos electrónicos

Mensajes de texto

Plataformas digitales oficiales

Refuerzan vigilancia en aeropuertos por el Mundial 2026

Como parte del programa de verificación “Copa Mundial de la FIFA 2026 – Mundial Social”, la Profeco instaló módulos de atención en aeropuertos con mayor flujo de pasajeros en México.

Estas acciones buscan atender quejas, orientar a usuarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las aerolíneas durante el evento internacional.

Además, la dependencia recomendó a los viajeros:

Consultar términos y condiciones antes de comprar boletos

Llegar con anticipación al aeropuerto

Cumplir normas de seguridad

Proporcionar datos correctos para facilitar aclaraciones